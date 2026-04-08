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«Εύθραυστη» η εκεχειρία: Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 50% για όπλα στο Ιράν - Νέες επιθέσεις
Ειδήσεις
15:27 - 08 Απρ 2026

«Εύθραυστη» η εκεχειρία: Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 50% για όπλα στο Ιράν - Νέες επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 50%, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η τοποθέτησή του έγινε μέσω ανάρτησης στο truth social, μόλις μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικά όπλα θα υπόκειται άμεσα σε δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές! – Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ».

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε την εκεχειρία «εύθραυστη», επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή και πρόσθεσε: «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ξεκάθαρα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν μαζί μας για να βρεθεί μια καλή συμφωνία και στη συνέχεια υπάρχουν άλλοι που παραπληροφορούν ακόμη και για την εύθραυστη εκεχειρία που έχουμε ήδη επιτύχει».

Παράλληλα, η ένταση παραμένει υψηλή, καθώς το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις με ιρανικά drones από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για εκρήξεις σε διυλιστήριο πετρελαίου εντός του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhmwiprk657t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επιπλέον, η λιβανέζικη Χεζμπολάχ διέκοψε προσωρινά τα πυρά κατά του βόρειου Ισραήλ και κατά των ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο τις πρώτες ώρες της Μεγάλης Τετάρτης αλλά απειλεί ότι θα ξεκινήσει εκ νέου αν δεν συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στην συμφωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnkuekb54gx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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