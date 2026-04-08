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Ερντογάν σε Τραμπ: Το «παράθυρο» των δύο εβδομάδων θα πρέπει να τηρηθεί στο μέγιστο βαθμό
Ειδήσεις
18:54 - 08 Απρ 2026

Ερντογάν σε Τραμπ: Το «παράθυρο» των δύο εβδομάδων θα πρέπει να τηρηθεί στο μέγιστο βαθμό

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υπονόμευση της διαδικασίας της εκεχειρίας με το Ιράν.      

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» των δύο εβδομάδων θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με στόχο την επίτευξη μίας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει τη στήριξή του στη συμφωνία και μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο NSosyal, επισημαίνοντας την επιθυμία του η εκεχειρία να εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς να υπάρξει χώρος για πιθανές προκλήσεις ή δολιοφθορές:

«Ελπίζουμε η εκεχειρία να εφαρμοστεί ολοκληρωτικά, χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία για ενδεχόμενες προκλήσεις ή δολιοφθορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

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