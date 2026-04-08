Ερντογάν σε Τραμπ: Το «παράθυρο» των δύο εβδομάδων θα πρέπει να τηρηθεί στο μέγιστο βαθμό

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» των δύο εβδομάδων θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με στόχο την επίτευξη μίας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.
Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει τη στήριξή του στη συμφωνία και μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο NSosyal, επισημαίνοντας την επιθυμία του η εκεχειρία να εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς να υπάρξει χώρος για πιθανές προκλήσεις ή δολιοφθορές:
«Ελπίζουμε η εκεχειρία να εφαρμοστεί ολοκληρωτικά, χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία για ενδεχόμενες προκλήσεις ή δολιοφθορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.