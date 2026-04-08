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Εκρηκτική άνοδος στις Ευρωαγορές, με βιομηχανία, κατασκευές και αναψυχή να ηγούνται των κερδών
Χρηματιστήρια
19:11 - 08 Απρ 2026

Εκρηκτική άνοδος στις Ευρωαγορές, με βιομηχανία, κατασκευές και αναψυχή να ηγούνται των κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές εκτοξεύτηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), καθώς οι παγκόσμιες αγορές έδειξαν σημάδια «ανακούφισης» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για προσωρινή και υπό όρους εκεχειρία.      

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,68% στις 612,32 μονάδες, με όλους τους τομείς εκτός από τον πετρελαϊκό και αέριο να σημειώνουν θετικά αποτελέσματα, ενώ όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια έκλεισαν επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX σημείωσε μεγάλη άνοδο 5,13% στις 24,114.72 μονάδες, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψε και ο γαλλικός CAC κατά 4,49% στις 8,263.87 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 2,52% στις 10,609.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κέρδισε 3,90% στις 18,125.35 μονάδες, ενώ με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ιταλικός MIB ενισχυόμενος κατά 3,65% στις 47,067.50 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 7,1%, ενώ οι βιομηχανικές μετοχές προσέθεσαν 6,6% και οι κατασκευαστικές 6,2%. Οι Antofagasta, Lufthansa και Easyjet συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους κερδισμένους, με άνοδο περίπου 10% η καθεμία.

Η Shell ήταν η πρώτη από τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που ανακοίνωσε αποτελέσματα μετά την έκρηξη της κρίσης με το Ιράν, αναφέροντας «σημαντικά υψηλότερα» κέρδη από το εμπόριο πετρελαίου την Τετάρτη.

Να σημειωθεί ότι η διαταραχή από τον πόλεμο επηρέασε την παραγωγή LNG, η οποία μειώθηκε από 948.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε 880.000–920.000 το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Ενώ η μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας θα πρέπει να ενισχύσει τα κέρδη της Shell, η εταιρεία διαθέτει σημαντική επιχειρησιακή παρουσία στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει διαταραχθεί από τις συγκρούσεις», δήλωσε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.

«Αυτή η αντίφαση αντικατοπτρίζεται στην τελευταία ενημέρωση της Shell, με την παραγωγή φυσικού αερίου να πλήττεται από τη διαταραχή, ενώ τα περιθώρια διύλισης και τα έσοδα από το εμπόριο πετρελαίου καταγράφουν άνοδο».

Οι μετοχές της Shell στο Λονδίνο έκλεισαν τη συνεδρίαση με πτώση 4,7%.

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