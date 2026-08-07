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Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία
09:27 - 07 Αυγ 2026

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί περαιτέρω, καθώς μόλις 33 εμπορικά πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έναντι 50 την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ οι αγορές αναμένουν νεότερα ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, με την προσδοκία ότι το κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων πέρασμα θα επαναλειτουργήσει.  

Αναλυτικότερα, μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά την Πέμπτη (6/8), μεταξύ των οποίων το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC) Nissos Kea, το οποίο είχε φορτώσει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στη Βασόρα του Ιράκ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Από τα υπόλοιπα τρία πλοία, τα δύο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), ενώ το τρίτο ήταν πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μόλις έξι δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο εξήλθαν από τα Στενά, σύμφωνα με την Kpler. Την ίδια περίοδο, 21 δεξαμενόπλοια εισήλθαν στη θαλάσσια αρτηρία, τα περισσότερα μέσω της θαλάσσιας διαδρομής που εκτείνεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Πριν από την ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχονταν καθημερινά περίπου 130 έως 140 πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη (6/8) ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «σύντομα».

Σε σύντομες δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για το ζήτημα εξελίσσονται «πολύ καλά» και υποστήριξε ότι «συμμετέχει στη διαπραγμάτευση» προσωπικά, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά. «Μπορεί να καταλήξει σύντομα», πρόσθεσε.

Μία ημέρα πριν (5/8), το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία νέας διαδρομής στα Στενά, τα οποία έχουν βρεθεί πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται αυτομάτως το άνοιγμα της θαλάσσιας αρτηρίας, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που μίλησαν σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, η εφαρμογή της συμφωνίας ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιπλέον εμπόδια λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και των περιοριστικών ρητρών που προβλέπουν ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο.

Στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, στην Ερυθρά Θάλασσα, η Kpler κατέγραψε την Πέμπτη 26 πλοία να διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έναντι 19 την προηγούμενη ημέρα. Η LSEG, η οποία χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία καταγραφής, υπολόγισε τον αριθμό των διελεύσεων σε 28.

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