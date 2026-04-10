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Τρίζει η εκεχειρία: Ο Τραμπ διαμηνύει στο Ιράν ότι δεν συμφώνησε σε διόδια στο Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
09:30 - 10 Απρ 2026

Τρίζει η εκεχειρία: Ο Τραμπ διαμηνύει στο Ιράν ότι δεν συμφώνησε σε διόδια στο Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα της Μ. Παρασκευής (10/4) ότι το Ιράν «κάνει πολύ κακή δουλειά» στο να επιτρέπει τη ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ και προειδοποίησε τη χώρα να μην εισπράττει διόδια από πλοία που ταξιδεύουν μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού. 

Η δήλωση έρχεται μετά την πληροφορία ότι η Τεχεράνη χρεώνει ορισμένα πλοία 2 εκατομμύρια δολάρια για να περάσουν. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω του στενού.

Μόνο οκτώ πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη, πολύ κάτω από τις συνήθεις 135 ημερήσιες διαμετακομίσεις, πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτρέπεται να περάσουν μόνο πλοία που μεταφέρουν ιρανικά φορτία.

Τα τελευταία σχόλια του Τραμπ προσθέτουν ένταση στην ασταθή εκεχειρία με το Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Προηγουμένως απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Επίσης, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, με στόχο την εκεχειρία, αλλά θα συνεχίσει επίσης τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία έχει έδρα τον Λίβανο και είναι προσκείμενη στο Ιράν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν καλύπτει αυτή τη σύγκρουση, ενώ το Ιράν επιμένει ότι το κάνει. Οι ΗΠΑ συμφωνούν με το Ισραήλ σε αυτή την απειλή κατά της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

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