Ζελένσκι: Εταίροι μας ζητούν να περιορίσουμε τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εταίροι της Ουκρανίας – τους οποίους δεν κατονόμασε – έχουν ζητήσει από το Κίεβο να περιορίσει τα πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές εκτοξεύθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν και της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε πως για να επιτευχθεί αποκλιμάκωση, θα πρέπει και η Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Παρ’ όλα αυτά, συμφώνησε στην επανέναρξη τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον. Σημείωσε, βέβαια, πως στην παρούσα συγκυρία οι ΗΠΑ δεν έχουν την ίδια προθυμία με το παρελθόν να ασχοληθούν με το Ουκρανικό.

Πιο αναλυτικά, τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να πλήξει τα πετρελαϊκά έσοδα της Ρωσίας καθώς η Μόσχα ευνοείται από το άλμα των τιμών του αργού και τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αναλάβει την ευθύνη για περισσότερες από 10 επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με τα πιο σημαντικά πλήγματα να σημειώνονται στα ρωσικά λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, στη Βαλτική, που αποτελούν τις μεγαλύτερες πύλες εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

«Οι Ρώσοι έχουν τώρα σοβαρά προβλήματα με κάποιες από τις εγκαταστάσεις τους. Ύστερα από κάθε πλήγμα στον ενεργειακό μας τομέα, απαντάμε [αναλόγως] – αυτό είναι απολύτως δίκαιο. Εάν οι Ρώσοι θέλουν να σταματήσει αυτό, τότε πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, και τότε θα ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Σχετικά με το αίτημα κάποιων συμμάχων του Κιέβου για περιορισμό των επιθέσεων, ο Ζελένσκι είπε πως ο ίδιος τους απάντησε ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή αγορά.

Τόνισε, δε, ότι εάν η Ρωσία θέλει αποκλιμάκωση, μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα πρέπει να διεξαχθούν τριμερείς συνομιλίες για το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος διπλωματικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις γύροι τριμερών συνομιλιών που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο, με την Ουκρανία να αρνείται να δεχθεί την απαίτηση της Ρωσίας να εγκαταλείψει το Κίεβο τις εναπομείνασες περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονμπάς, τις οποίες η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Οι συγκρούσεις μαίνονται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, ενώ τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αυξάνουν τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε στόχους μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

«Αρκετά δύσκολη» η εαρινή – θερινή περίοδος

«Αυτή η εαρινή-θερινή περίοδος θα είναι αρκετά δύσκολη πολιτικά και διπλωματικά. Ίσως υπάρξει πίεση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας πως «θα υπάρξει επίσης πίεση στο πεδίο της μάχης» και καταλήγοντας, είπε: «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς ως τον Σεπτέμβριο».

Παράλληλα, επανέλαβε την έκκλησή του για περισσότερη διεθνή πίεση στη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο – που χαλάρωσαν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – θα επανέλθουν.

Σημειώνεται πως τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ εξαίρεσαν από τις αμερικανικές κυρώσεις για διάστημα 30 ημερών την πώληση ρωσικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων που ήταν ήδη φορτωμένα σε πλοία, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, στις οποίες έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή ο πόλεμος στο Ιράν.