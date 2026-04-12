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Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ εκθρονίζει τον Όρμπαν και οδεύει προς πλειοψηφία 2/3
Ειδήσεις
22:50 - 12 Απρ 2026

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ εκθρονίζει τον Όρμπαν και οδεύει προς πλειοψηφία 2/3

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ουγγαρία διαφαίνεται αλλαγή κυβέρνησης: μετά την καταμέτρηση άνω του 65% των ψήφων, το κόμμα Tisza του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, προηγείται με σαφή διαφορά έναντι του Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, το φιλοευρωπαϊκό Tisza συγκεντρώνει προς το παρόν 137 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 μελών. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, θα εξασφαλίσει οριακά και πλειοψηφία δύο τρίτων (133 έδρες), κάτι που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων.

Πράγματι, πολλές βασικές νομοθετικές αλλαγές στην Ουγγαρία απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, όπως το εκλογικό σύστημα, οι κανόνες για την ιθαγένεια, κρίσιμες πτυχές του συνταξιοδοτικού και της φορολογικής πολιτικής, καθώς και η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν παραδέχθηκε ήδη την ήττα του κόμματός του, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «οδυνηρό». Μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, η θητεία του φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

Η σημερινή ψηφοφορία θεωρείται η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση από τη δημοκρατική μετάβαση του 1989/90. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν ιδιαίτερα υψηλή: μισή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες, είχε ψηφίσει το 77,8% των εγγεγραμμένων, έναντι 67,8% την ίδια χρονική στιγμή πριν από τέσσερα χρόνια.

Ενώ ο Όρμπαν ακολουθούσε εδώ και χρόνια συγκρουσιακή στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ακολουθήσει φιλοδυτική πορεία και να καταστήσει την Ουγγαρία αξιόπιστο εταίρο στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

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