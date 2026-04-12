Φονική αεροπορική επιδρομή από... λάθος: Εκατόμβη νεκρών σε αγορά στη Νιγηρία

Αεροπορική επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας, που είχε στόχο τζιχαντιστές αντάρτες, κατέληξε σε φονικό πλήγμα εναντίον τοπικής αγοράς στη βορειοανατολική χώρα, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 100 αμάχων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, ενώ οι αρχές αναγνώρισαν το λάθος χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως, βάσει μαρτυριών επιζώντων, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση σε χωριό της πολιτείας Γιόμπε, κοντά στα σύνορα με την Μπόρνο — περιοχή που αποτελεί επίκεντρο της τζιχαντιστικής δράσης εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η τοπική κυβέρνηση της Γιόμπε επιβεβαίωσε ότι η επιδρομή στόχευε θέση της Μπόκο Χαράμ, ωστόσο παραδέχθηκε ότι επλήγησαν και πολίτες που βρίσκονταν στην εβδομαδιαία αγορά του Τζίλι.

Ο Ίσα Σανούσι από τη Διεθνή Αμνηστία δήλωσε ότι έχουν ήδη επικοινωνήσει με τραυματίες, νοσοκομειακό προσωπικό και επιζώντες, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας.