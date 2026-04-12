Φονική αεροπορική επιδρομή από... λάθος: Εκατόμβη νεκρών σε αγορά στη Νιγηρία

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, ενώ οι αρχές αναγνώρισαν το λάθος χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως, βάσει μαρτυριών επιζώντων, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση σε χωριό της πολιτείας Γιόμπε, κοντά στα σύνορα με την Μπόρνο — περιοχή που αποτελεί επίκεντρο της τζιχαντιστικής δράσης εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.
Σε επίσημη ανακοίνωση, η τοπική κυβέρνηση της Γιόμπε επιβεβαίωσε ότι η επιδρομή στόχευε θέση της Μπόκο Χαράμ, ωστόσο παραδέχθηκε ότι επλήγησαν και πολίτες που βρίσκονταν στην εβδομαδιαία αγορά του Τζίλι.
Ο Ίσα Σανούσι από τη Διεθνή Αμνηστία δήλωσε ότι έχουν ήδη επικοινωνήσει με τραυματίες, νοσοκομειακό προσωπικό και επιζώντες, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας.