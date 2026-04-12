ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουγγαρία: Πιο κοντά από ποτέ το τέλος του Όρμπαν στην εξουσία – Τι δείχνουν οι μετρήσεις
Ειδήσεις
21:13 - 12 Απρ 2026

Ουγγαρία: Πιο κοντά από ποτέ το τέλος του Όρμπαν στην εξουσία – Τι δείχνουν οι μετρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εκλογική αναμέτρηση στην Ουγγαρία σηματοδοτεί μια πιθανή ιστορική καμπή για τη χώρα και συνολικά για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια και αποτελεί τον μακροβιότερο δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη στην Ευρώπη, φαίνεται –σύμφωνα με πρώιμες εκτιμήσεις– να χάνει την εξουσία από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του, Πέτερ Μάγιαρ.

Η συμμετοχή των πολιτών έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 80%, γεγονός που αντανακλά την έντονη πόλωση αλλά και τη σημασία της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα αποτελέσματα ή exit polls, εκτιμήσεις από δημοσκοπικούς οργανισμούς δίνουν σαφές προβάδισμα στο κίνημα Tisza του Μάγιαρ, με ποσοστά που ενδέχεται να του εξασφαλίσουν ακόμη και ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι τελευταίες δημοσκοπικές εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων ενισχύουν το σενάριο μιας ιστορικής ανατροπής στην Ουγγαρία, καθώς –σύμφωνα με το ινστιτούτο Median– η αντιπολίτευση του Πέτερ Μάγιαρ προηγείται με περίπου 55,5%, έναντι 37,9% του Όρμπαν. Τα στοιχεία αυτά, που βασίζονται σε έρευνα των τελευταίων ημερών της προεκλογικής εκστρατείας, επιβεβαιώνουν τη γενικότερη τάση που κατέγραφαν και άλλες μετρήσεις, δείχνοντας σαφή δυναμική υπέρ της αντιπολίτευσης. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα exit polls, τα πρώτα δεδομένα και τα εσωτερικά μοντέλα των κομμάτων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο Μάγιαρ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ακόμη και ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που –αν επιβεβαιωθεί– θα σηματοδοτήσει μια βαθιά πολιτική αλλαγή μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κυριαρχίας του Όρμπαν. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3.

Ο Όρμπαν, υπερασπιζόμενος την πολιτική του πορεία, υποστήριξε κατά την ψηφοφορία ότι η χώρα χρειάζεται «εμπειρία και όχι πειράματα», ενώ απέφυγε να δηλώσει αν αυτή θα είναι η τελευταία του εκλογική μάχη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι ακόμη νέος». Η διακυβέρνησή του έχει δεχθεί έντονη κριτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς και στενών σχέσεων με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη Βουδαπέστη.

Από την πλευρά του, ο Μάγιαρ –πρώην στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz– έχει αναδειχθεί ταχύτατα ως κεντρική πολιτική δύναμη μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αποκατάσταση των σχέσεων της Ουγγαρίας με τις Βρυξέλλες, την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής. Παράλληλα, παρουσιάζει τις εκλογές ως στρατηγική επιλογή «Ανατολής ή Δύσης» για τη χώρα.

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Fidesz και της αντιπολίτευσης για παραπληροφόρηση, εξαγορά ψήφων και απόπειρες υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας. Παρά τις εντάσεις, ο πρόεδρος της χώρας Tamás Sulyok διαβεβαίωσε ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά - παρά τις φωνές περί νοθείας - και ότι το αποτέλεσμα θα αποτελέσει νόμιμη εντολή για την πορεία της χώρας.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η ήττα του Όρμπαν θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας πολιτικής εποχής που διαμόρφωσε ένα μοντέλο «ανελεύθερης δημοκρατίας» και επηρέασε ευρύτερα λαϊκιστικά και εθνικιστικά κινήματα στη Δύση, ενώ θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την Ουγγαρία με προσανατολισμό πιο κοντά στον ευρωπαϊκό πυρήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhrbiqfhqam9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/04/2026 - 21:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Θα πάρει χρόνο ο αποκλεισμός του Ορμούζ – Απειλεί την Κίνα με δασμούς 50%
Ειδήσεις

Τραμπ: Θα πάρει χρόνο ο αποκλεισμός του Ορμούζ – Απειλεί την Κίνα με δασμούς 50%

Η αγορά crypto χάνει ρυθμό – Πού στρέφονται οι επενδυτές
Νομίσματα

Η αγορά crypto χάνει ρυθμό – Πού στρέφονται οι επενδυτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα πολλα «αν» των εκλογών
Άγγελος Κωβαίος

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών
Ειδήσεις

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία
Ναυτιλία

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις
Ειδήσεις

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ