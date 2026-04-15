Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «πλησιάζει πολύ στο τέλος του», καθώς οι εχθροπραξίες φαίνεται να αποκλιμακώνονται στο πλαίσιο μιας δίμηνης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Νομίζω ότι πλησιάζει στο τέλος, ναι. Το βλέπω ως κάτι που είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox Business

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και Ιρανών διαπραγματευτών αναμένεται να επανεκκινήσουν την Πέμπτη, μετά την αποτυχία των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (13/4), ο Τραμπ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια, κλιμακώνοντας εκ νέου τη σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρότι δήλωσε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις τους.

«Αν αποχωρούσα τώρα, θα τους έπαιρνε 20 χρόνια να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει», είπε. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών δυνατοτήτων, δηλώνοντας συχνά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «διαλύσει» τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιωτικοί και χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να εμπλακεί στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο να εξουδετερωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα», δήλωσε. «Και αν είχε πυρηνικά όπλα, τότε θα αποκαλούσατε όλους εκεί “κύριε” –

και δεν θέλετε να συμβεί αυτό».

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