Ο Τραμπ επιβεβαιώνει το παρασκήνιο για επιστροφή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται υπό συζήτηση, αν και τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί επίσημα ακόμη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC την Τρίτη. Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει περαιτέρω συνομιλίες με την Τεχεράνη ακολούθησε την αναφορά ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν σταματήσει μέρες νωρίτερα, θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν πριν λήξει μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Πακιστάν για να συνεχίσουν αυτές τις συνομιλίες, μετέδωσε το Reuters νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, επικαλούμενο Πακιστανούς και Ιρανούς αξιωματούχους.

«Οι επόμενοι γύροι συνομιλιών μπορούν να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα ή νωρίτερα την επόμενη. Αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί προς το παρόν», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Ισλαμαμπάντ.

Το CNN και το NBC News ανέφεραν επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν σύντομα. Η ιρανική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για σχολιασμό του ρεπορτάζ.

Πιθανές ακόμη και μέσα στο επόμενο διήμερο θεωρεί τις νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ με νεότερη δήλωσή του στην εφημερίδα New York Post, προσθέτοντας ότι η ύστατη προσπάθεια για αποφυγή του πολέμου είναι προ των πυλών.

Προέτρεψε δε τους δημοσιογράφους που ταξίδεψαν στο Ισλαμαμπάντ για να καλύψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, να παραμείνουν εκεί, καθώς τις επόμενες δύο ημέρες μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο έληξαν χωρίς συμφωνία, καθώς βασικά σημεία τριβής σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης παρέμειναν άλυτα και κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη ότι άλλαξε τους στόχους.