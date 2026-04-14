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Στα «πράσινα» η Wall Street παρά τη γεωπολιτική ένταση, με οδηγό την τεχνολογία
Χρηματιστήρια
23:12 - 14 Απρ 2026

Στα «πράσινα» η Wall Street παρά τη γεωπολιτική ένταση, με οδηγό την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (14/4), συνεχίζοντας το θετικό κλίμα από την προηγούμενη συνεδρίαση, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που προέκυψαν μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση της δυναμικής στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 48.535,81 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άλμα 1,17% στις 6.966,51 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 1,96% στις 23.639,08 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν να στηρίζουν την αγορά. Η Oracle σημείωσε άνοδο 4%, επεκτείνοντας τα σημαντικά κέρδη της προηγούμενης ημέρας που ξεπέρασαν το 12%. Παράλληλα, η Nvidia και η Palantir Technologies διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα.

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση, η Wall Street απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά της. Οι βασικοί δείκτες ξεκίνησαν δυναμικά την εβδομάδα, ακόμη και μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά για επανεκκίνηση των συνομιλιών, ενισχύοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αγορά φαίνεται να έχει ήδη ενσωματώσει ένα επίπεδο ανησυχίας για την κατάσταση στο Ιράν, γεγονός που περιορίζει τις αρνητικές αντιδράσεις. Υπάρχει επίσης αισιοδοξία ότι η ένταση δεν θα παραταθεί στο δεύτερο μισό του έτους, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο νέου γύρου διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας. Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση περίπου 7%, διαμορφούμενο στα 92,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 4,1%, παραμένοντας στα 95,21 δολάρια.

Θετικά επηρέασε επίσης το επενδυτικό κλίμα η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον Μάρτιο, ο οποίος αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο, υποδηλώνοντας πιθανή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αρνητικές εξελίξεις σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Wells Fargo σημείωσε πτώση άνω του 5% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα, ενώ η JPMorgan Chase, παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη πρώτου τριμήνου, υποχώρησε ελαφρώς λόγω μείωσης των προβλέψεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, με τους επενδυτές να εστιάζουν τόσο στις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή όσο και στα οικονομικά δεδομένα και τα εταιρικά αποτελέσματα.

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