Τραμπ: Η ένταση με τη Βρετανία δεν επισκιάζει την επίσκεψη του Κάρολου, αλλά η εμπορική συμφωνία «μπορεί να αλλάξει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε περίοδο έντασης, ωστόσο διαβεβαίωσε πως αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει την επικείμενη επίσκεψη του Κάρολος Γ΄ στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε εκ νέου κριτική στον Κιρ Στάρμερ, εστιάζοντας κυρίως στις επιλογές της κυβέρνησής του στους τομείς της ενέργειας και της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση του Λονδίνου και άλλων συμμάχων στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Παρά το τεταμένο κλίμα, η προγραμματισμένη τετραήμερη επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά εντός του μήνα. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Τραμπ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον βασιλιά, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο» και «εξαιρετικό άνθρωπο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι πολιτικές διαφωνίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό δεν πρόκειται να επισκιάσουν τη σημασία της βασιλικής επίσκεψης. Ωστόσο, άφησε αιχμές στο πεδίο των εμπορικών σχέσεων, προειδοποιώντας ότι η «ευνοϊκή εμπορική συμφωνία» που, όπως είπε, έχει προταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ανοιχτή σε αναθεωρήσεις.

Ο Βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει στο Κογκρέσο

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου, γεγονός πολύ σπάνιο, καθώς θα είναι μόνο η δεύτερη φορά στην ιστορία που ένας Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου, ανακοίνωσαν χθες τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η ομιλία αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 28 Απριλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.