Ενεργειακή «ασπίδα» 10 δισ. δολαρίων από την Ιαπωνία για την Ασία

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη 15/4 τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού ταμείου ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων, με στόχο τη στήριξη των ασιατικών χωρών στην εξασφάλιση ενεργειακών πόρων, εν μέσω αυξημένης έντασης στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

Το νέο σχήμα αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή όσο και στην προστασία των ιαπωνικών εφοδιαστικών αλυσίδων από πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις. Η υλοποίηση του σχεδίου θα γίνει κυρίως μέσω κρατικά υποστηριζόμενων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως η Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας και η Ιαπωνική Ασφάλιση Εξαγωγών και Επενδύσεων.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συνολική στήριξη αντιστοιχεί σε ενεργειακό ισοδύναμο έως και 1,2 δισ. βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που προσεγγίζει τις ετήσιες εισαγωγές αργού πετρελαίου της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης της Κοινότητα Μηδενικών Εκπομπών της Ασίας, μιας ιαπωνικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης στην Ασία.

Στο μεταξύ, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετωπίζουν περιορισμένα εγχώρια αποθέματα πετρελαίου, γεγονός που εντείνει την εξάρτησή τους από εισαγωγές αργού και προϊόντων πετρελαίου, όπως η νάφθα, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία πλαστικών.

Η διαταραχή στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, μεταξύ άλλων και στους ιαπωνικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι βασίζονται σε ασιατικές προμήθειες για κρίσιμα υλικά, όπως δοχεία, σωληνώσεις και γάντια.