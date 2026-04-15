Ισραήλ: Εκτιμήσεις ότι η εκεχειρία με το Ιράν θα παραταθεί

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν είναι πιθανό να παραταθεί, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Την ίδια στιγμή, το Bloomberg μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για επιπλέον δύο εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα συμφωνία εκεχειρίας, διάρκειας δύο εβδομάδων -η οποία είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω των κοινωνικών δικτύων-, πρόκειται να λήξει σε μία εβδομάδα, στις 22 Απριλίου.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται έχουν προκύψει διαφωνίες ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Πακιστάν σχετικά με το αν η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το ζήτημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα, τις οποίες το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύουν τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής συμφωνίας εκεχειρίας που θα αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη σύγκρουση.