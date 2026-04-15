ΣΥΡΙΖΑ: Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του

Η πολιτική «θύελλα» γύρω από το πρόσωπο του Μακάριου Λαζαρίδη καλά κρατεί, με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προχωρά σε νέα ανακοίνωση σήμερα (15/4), ζητώντας εκ νέου από τον πρωθυπουργό την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει ότι:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, αμέσως μετά την παραίτηση του Μ. Λαζαρίδη από τη θέση ειδικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Ιούνιο του 2013, για την οποία προφανώς δε διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προσελήφθη στην ίδια θέση η σύζυγός του, Αθανασία Κοτσαύτη.

Με άλλα λόγια, την εποχή που ο Κυρ. Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του. Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία;

Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης;

Για να μην ψάχνουμε κ. Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.