ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του
Πολιτική
18:55 - 15 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πολιτική «θύελλα» γύρω από το πρόσωπο του Μακάριου Λαζαρίδη καλά κρατεί, με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προχωρά σε νέα ανακοίνωση σήμερα (15/4), ζητώντας εκ νέου από τον πρωθυπουργό την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει ότι:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, αμέσως μετά την παραίτηση του Μ. Λαζαρίδη από τη θέση ειδικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Ιούνιο του 2013, για την οποία προφανώς δε διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προσελήφθη στην ίδια θέση η σύζυγός του, Αθανασία Κοτσαύτη.

Με άλλα λόγια, την εποχή που ο Κυρ. Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του. Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία;

Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης;

Για να μην ψάχνουμε κ. Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφη Αχτσιόγλου: Η ανάρτηση για την «αόρατη» προσπάθεια της εργαζόμενης μαμάς που θηλάζει
Υγεία

Έφη Αχτσιόγλου: Η ανάρτηση για την «αόρατη» προσπάθεια της εργαζόμενης μαμάς που θηλάζει

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ
Ειδήσεις

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση: «Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν δεκάδες λογαριασμούς email - Ανάμεσά τους και του ΓΕΕΘΑ
Ειδήσεις

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση: «Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν δεκάδες λογαριασμούς email - Ανάμεσά τους και του ΓΕΕΘΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου
Πολιτική

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης
Πολιτική

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» κι έγινε ΕΛΑΣ - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά
Ανεμοδείκτης

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Έρχονται και δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ