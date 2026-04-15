Morgan Stanley: Ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street – «Άλμα» κερδών και εκτίναξη εσόδων στο α’ τρίμηνο

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Η Morgan Stanley κατέγραψε ισχυρότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα στο πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων.

Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 3,43 δολαρίων για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου, υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 3,02 δολάρια.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 20,6 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση, έναντι μέσης εκτίμησης για 19,8 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 36% και ανήλθαν σε 2,1 δισ. δολάρια, στηρίζοντας σημαντικά την συνολική επίδοση της τράπεζας.