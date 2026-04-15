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Πτώση στις ευρωαγορές: Καταρρέουν οι μετοχές πολυτελών ειδών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Χρηματιστήρια
19:19 - 15 Απρ 2026

Πτώση στις ευρωαγορές: Καταρρέουν οι μετοχές πολυτελών ειδών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος την Τετάρτη του Πάσχα (15/4), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πορεία του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν και την προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.        

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 σημείωσε πτώση 0,38% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 617,60 μονάδες, με τα περισσότερα χρηματιστήρια της περιοχής να κλείνουν επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές μετοχές πολυτελών ειδών οδήγησαν το γαλλικό χρηματιστήριο σε αρνητικό έδαφος, μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων. Έτσι, ο γαλλικός δείκτης CAC έκλεισε αποδυναμωμένος κατά 0,64% στις 8,274.57 μονάδες. Την ίδια ώρα, απώλειες σημείωσε και ο βρετανικός FTSE κατά 0,48% στις 10,558.35 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX, έκλεισε σε θετικό έδαφος ενισχυμένος κατά 0,18% στις 24,087.42 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX μειώθηκε κατά 0,55% στις 18,185.80 μονάδες. Παράλληλα, ο ιταλικός MIB κατέγραψε οριακές απώλειες 0,04% κλείνοντας τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στις 48,155.82 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, η Kering κατέγραψε απότομη πτώση και βρέθηκε στον πάτο των μετοχών του δείκτη STOXX 600, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 8,6% στις απογευματινές συναλλαγές, καθώς οι πωλήσεις του μεγαλύτερου brand της, -της Gucci-, ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες.

Η εταιρεία, η οποία επίσης διαθέτει τα brands Yves Saint Laurent, Bottega Veneta και Balenciaga, ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα λιανικής στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 11% στο πρώτο τρίμηνο, μετά από ανάπτυξη στους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Από την άλλη, η Hermès International σημείωσε πτώση 8,6%, καθώς οι διακυμάνσεις στα νομίσματα επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά της αποτελέσματα. Ο όμιλος ανέφερε ότι οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν «σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο» στα έσοδα, περίπου 290 εκατ. ευρώ.

Η LVMH και η Christian Dior SE υποχώρησαν επίσης, καθώς οι εξελίξεις επηρέασαν συνολικά τον κλάδο.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι αποτελέσματα ανακοίνωσαν επίσης την Τετάρτη οι εταιρείες ASML, Hermès International και Antofagasta. Σε επίπεδο οικονομικών δεδομένων, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της ΕΕ αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

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