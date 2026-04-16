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Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες με το Ιράν το Σαββατοκύριακο και εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
Ειδήσεις
21:15 - 16 Απρ 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες με το Ιράν το Σαββατοκύριακο και εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (16/4) ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Ίσως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», δήλωσε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για πιθανές συνομιλίες.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς αν σχεδιάζει να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία.

«Τα πάμε πολύ καλά. Μπορώ να σας πω», είπε. «Ίσως να συμβεί πριν από αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται να παραταθεί».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα που πριν από δύο μήνες δεν συζητούσε». Η αναφορά αυτή εκτιμάται ότι αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει και 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου:

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε λίγο αργότερα πως συμφώνησε στην προσωρινή εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 21:19
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