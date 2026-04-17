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Μπάρακ για Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία τα βάζει κανείς
Ειδήσεις
12:30 - 17 Απρ 2026

Μπάρακ για Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία τα βάζει κανείς

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, μιλώντας στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίλυση του ζητήματος των S-400 της Τουρκίας, εκτιμώντας ότι η υπόθεση θα διευθετηθεί σύντομα, ενώ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Αναφερόμενος στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε: «Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε την κατάσταση με τους S-400 να έχει λυθεί». Παράλληλα τόνισε: «Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει».

Ο Μπάρακ αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό της υπόθεσης, λέγοντας: «Το ερώτημα για τους S-400... Για όσους από εσάς δεν γνωρίζουν, η Τουρκία, μετά το πραξικόπημα, αγόρασε ένα ρωσικό αμυντικό σύστημα». Όπως σημείωσε, «υπήρχε μια διαφοροποίηση απόψεων - δεν ήμασταν πρόθυμοι να τους πουλήσουμε Patriot ή δεν μπορούσαν να αγοράσουν Patriot, αλλά αγόρασαν ένα σύστημα S-400».

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι «εκείνη την εποχή, η Τουρκία ήταν επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Όταν σκέφτεστε τι σημαίνει αυτό και τι κάνει η Τουρκία για να προστατεύσει την Ευρώπη, είναι απίστευτο».

Για τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 ανέφερε: «Ήθελαν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 και, στην πραγματικότητα, ήταν συνεργάτες στην κατασκευή των ατράκτων. Όταν αγόρασαν τους S-400, το Κογκρέσο επέβαλε κυρώσεις και αποχώρησαν από το σύστημα F-35».

Σχετικά με τις κυρώσεις σημείωσε: «Οι κυρώσεις… κατά την ταπεινή μου γνώμη… δεν λειτουργούν. Η χώρα που δέχεται κυρώσεις γίνεται τόσο έξυπνη, τόσο ευρηματική, που βρίσκει τρόπους να τις παρακάμψει».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνομιλίες ηγετών, λέγοντας: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ερντογάν… κάθισαν και συζήτησαν». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Halkbank είναι τώρα μια χαρά. Τα F-16 – γίνεται επαναδιαπραγμάτευση ξανά. Η συμμαχία… ανασυγκροτείται».

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «νομίζω ότι σύντομα θα δείτε την κατάσταση με τους S-400 να έχει λυθεί. Από την οπτική γωνία του αφεντικού μου (Τραμπ), η αποδοχή σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι αποδεκτή».

Τέλος, σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες είπε: «Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».

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