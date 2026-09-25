Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζί, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας για υπόθεση φερόμενης επενδυτικής απάτης τύπου Ponzi, σύμφωνα με το τουρκικό οικονομικό μέσο Ekonomi.

Ο Κιλιμτζί είχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Tera Finansal Yatirimlar Holding, θυγατρική της Tera Holding, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει την παραίτησή του από τη θέση, επισημαίνοντας ότι είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις τρεις μήνες νωρίτερα. Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει «ατυχές» το γεγονός ότι βρέθηκε να περιλαμβάνεται στην έρευνα.

Ο Ερκάν Κιλιμτζί είχε επίσης διατελέσει υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας την περίοδο από το 2016 έως το 2018.

Δεκάδες συλλήψεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η έρευνα έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη περίπου 45 ατόμων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων και στελέχη εταιρειών που έχουν διασυνδέσεις με τον όμιλο.

Η αναταραχή που προκλήθηκε στην τουρκική αγορά μετά την αδυναμία ορισμένων διαχειριστών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και η Tera, να ανταποκριθούν σε αιτήματα εξαγοράς μεριδίων έχει επηρεάσει σχεδόν 500.000 επενδυτές. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι διαχειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μαζικές εκροές κεφαλαίων.

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Τεζμέν, αλλά και δεκάδων ακόμη στελεχών χρηματοοικονομικών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Έλεγχος σε επενδύσεις σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας

Οι συναλλαγές που έχουν τεθεί υπό εξέταση παρουσιάζουν, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές που τις έχουν μελετήσει, συγκέντρωση σημαντικών κεφαλαίων σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας. Η πρακτική αυτή φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα την τεχνητή άνοδο των τιμών των συγκεκριμένων τίτλων, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Μέχρι πρόσφατα, τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια εμφάνιζαν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και σε τριψήφια ποσοστά σε ετήσια βάση. Οι επιδόσεις αυτές ενίσχυσαν τους προβληματισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδυτικών μοντέλων που ακολουθούσαν.

Την Πέμπτη, οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν συζητήσεις για τα επόμενα βήματα αναφορικά με την εκκαθάριση περίπου 131 επενδυτικών κεφαλαίων που συνδέονται με την υπόθεση.