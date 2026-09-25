Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Οι προσκεκλημένοι στο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο ανέδειξαν τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης και μερικοί από τους πιο γνωστούς διευθύνοντες συμβούλους της χώρας συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τη σταθεροποίηση της εύθραυστης σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του βασικού γεωπολιτικού τους αντιπάλου.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, η λίστα των προσκεκλημένων αποτυπώνει τις σύνθετες διασυνδέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, καθώς ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σι και ο Τραμπ δείπνησαν μαζί με τους επικεφαλής εταιρειών που αναπτύσσουν ορισμένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι τα κινεζικά συστήματα καλύπτουν γρήγορα την απόσταση από τα αμερικανικά.

Μαζί τους ήταν στελέχη εταιρειών των οποίων τα προϊόντα εξαρτώνται από κινεζικά εργοστάσια και υλικά. Πολλοί από αυτούς έχουν μεταφέρει μέρος της παραγωγής τους αλλού, εξαιτίας των επίμονων εμπορικών εντάσεων, ενώ παρόντες ήταν και επικεφαλής κοινωνικών δικτύων και άλλων εταιρειών που έχουν απαγορευτεί στην Κίνα.

Παγιδευμένοι στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Τα κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης παρευρέθηκαν στο δείπνο σε μια στιγμή κατά την οποία είναι διχασμένα σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της τεχνολογίας και κατά πόσο μπορούν να συνεργαστούν με την Κίνα, ώστε να αποτραπεί μια καταστροφή που θα μπορούσε να προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στη μία πλευρά αυτής της διαμάχης βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι εταιρείες πρέπει να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας της.

Και οι δύο αυτές θέσεις τον φέρνουν σε αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ανταγωνίστριά της Anthropic, η OpenAI έχει αποφύγει την άμεση σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η OpenAI δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της από την Κίνα και συχνά παρουσιάζει το Πεκίνο ως ανταγωνιστική απειλή, ενώ παράλληλα ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον για ευνοϊκότερη νομοθεσία.

Στο δείπνο ήταν επίσης παρών ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμμαχος του Τραμπ και ιδρυτής της SpaceXAI. Έχει επίσης συμμετάσχει σε εκκλήσεις άλλων διευθύνοντων συμβούλων για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

Στην άλλη πλευρά της συζήτησης βρίσκονται ο πρώην «τσάρος» του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, Ντέιβιντ Σακς, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Και οι δύο έχουν απορρίψει τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή και υποστηρίζουν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ίδιες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia έχει πιέσει για πρόσβαση στην κινεζική αγορά και πέρυσι έλαβε άδεια από την κυβέρνηση να πουλήσει εκεί ορισμένα από τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας και Δημοκρατικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παρέχει στην Κίνα τα υλικά που χρειάζεται για να καλύψει τη διαφορά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Σακς είναι ο αρχιτέκτονας των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ που επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αποχώρησε από τον ρόλο του στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, αλλά παραμένει σημαντικός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής.

Εξαρτημένοι από την κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα

Πολλές από τις εταιρείες των προσκεκλημένων στο δείπνο εξακολουθούν να εξαρτώνται από την Κίνα για εργοστάσια, εξαρτήματα και φθηνότερα προϊόντα. Ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Ίλον Μασκ της Tesla και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon είχαν πολλούς λόγους να είναι παρόντες στο δείπνο.

Παρότι η Apple μειώνει την εξάρτησή της από την κινεζική παραγωγή και έχει μεταφέρει τμήματα της εφοδιαστικής της αλυσίδας στην Ινδία, λόγω των δασμών, η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό κέντρο συναρμολόγησης για την πλειονότητα των iPhone που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Η Κίνα αποτελεί επίσης σημαντική αγορά για την Apple, όπου η εταιρεία πουλά εκατομμύρια iPhone κάθε χρόνο.

Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα στη SpaceXAI, ο Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της Tesla, μιας ακόμη αμερικανικής εταιρείας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα τόσο για την παραγωγή όσο και για τις πωλήσεις.

Σε συνέντευξή του στο κινεζικό CCTV πριν από το δείπνο, ο Μασκ επαίνεσε το εργοστάσιο της εταιρείας στη Σαγκάη, χαρακτηρίζοντάς το «διαμάντι».

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και κρίσιμη για την εταιρεία, όμως η Tesla αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon, που ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από Κινέζους πωλητές, οι οποίοι αποτελούν περισσότερο από το 50% των πωλητών της εταιρείας παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της Marketplace Pulse.

Πολλά από τα προϊόντα της εταιρείας —συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Amazon— κατασκευάζονται στην Κίνα και έχουν επηρεαστεί από τους δασμούς της κυβέρνησης.

Αποκλεισμένοι από το «Μεγάλο Τείχος Προστασίας» του Διαδικτύου

Μέσω του λεγόμενου «Μεγάλου Τείχους Προστασίας» (Great Firewall), η Κίνα έχει απαγορεύσει ή περιορίσει σημαντικά πολλά από τα δημοφιλέστερα αμερικανικά κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και εκείνα που διευθύνουν δύο από τους καλεσμένους του δείπνου: Τον CEO της Google, Σούνταρ Πιτσάι, και τον επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η Google λάνσαρε τη μηχανή αναζήτησής της στην Κίνα το 2006, ξεκινώντας μια πολυετή αντιπαράθεση με το Πεκίνο για τη λογοκρισία.

Το 2010, μετά από μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και διαφωνιών σχετικά με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης για λογοκρισία των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η εταιρεία απέσυρε τη μηχανή αναζήτησής της από την ηπειρωτική Κίνα.

Σήμερα η Google έχει περιορισμένη παρουσία εκεί, κυρίως πουλώντας διαφημίσεις σε Κινέζους εξαγωγείς. Στο δείπνο παρευρέθηκε επίσης ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν.

Η Κίνα επίσης μπλοκάρει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp της Meta. Για χρόνια, ο Ζάκερμπεργκ προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στους Κινέζους χρήστες. Πρότεινε εκτεταμένα μέτρα λογοκρισίας, έκανε τζόκινγκ στην πλατεία Τιενανμέν και εκφώνησε μια 20λεπτη ομιλία στα μανδαρινικά στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά του Πεκίνου.

Αυτό άλλαξε το 2019, καθώς το TikTok, που τότε ανήκε σε κινεζική εταιρεία, άρχισε να αποκτά μεγάλη απήχηση.

Ο Ζάκερμπεργκ άρχισε να επικρίνει δημόσια την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι εξάγει ένα επικίνδυνο μοντέλο λογοκρισίας του διαδικτύου στον υπόλοιπο κόσμο.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ μεσολάβησε για μια συμφωνία που ανέστειλε την απαγόρευση του TikTok και προέβλεπε την απόσχιση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του κινεζικού ιδιοκτήτη του, ώστε να περάσουν σε μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών.

Ο Τζεφ Γιας, δωρητής του Τραμπ, του οποίου η επενδυτική εταιρεία διαθέτει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας που προέκυψε από την απόσχιση του TikTok, περιλαμβανόταν στη λίστα των προσκεκλημένων το βράδυ της Πέμπτης.

Κοντά στον πρόεδρο

Βασικά μέλη της οικογένειας και της κυβέρνησης Τραμπ παρευρέθηκαν στο δείπνο, μαζί με ορισμένους από τους συμμάχους του στα μέσα ενημέρωσης.

Οι κόρες του Τραμπ, Ιβάνκα και Τίφανι, καθώς και ο γιος του Έρικ, βρίσκονταν στην Ανατολική Αίθουσα. Εκεί ήταν επίσης η εγγονή του, Αραμπέλα Κούσνερ, η οποία είχε τραγουδήσει στα μανδαρινικά για τον Σι κατά την επίσκεψή του το 2017.

Βασικοί αρχιτέκτονες της πολιτικής του προέδρου απέναντι στην Κίνα και την τεχνολογία δείπνησαν επίσης μαζί με την κινεζική αντιπροσωπεία και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου: Μεταξύ αυτών ήταν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ορισμένες προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο περιλαμβάνονταν επίσης στη λίστα. Η Post αναφέρει ονομαστικά τους παρουσιαστές του Fox News Μπρετ Μπάιερ, Λόρα Ίνγκραχαμ και Τζέσι Γουότερς.

Παρευρέθηκε επίσης ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, μητρικής εταιρείας του CBS.

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονταν τέλος ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και οι δικαστές Έιμι Κόνι Μπάρετ και Μπρετ Κάβανο.