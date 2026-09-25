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Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:56 - 25 Σεπ 2026

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

Reporter.gr Newsroom
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Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή  για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου, στον λόφο Παπούρα.

Την προσφυγή είχαν υποβάλλει ο δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων των Υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου δίπλα στο μινωικό μνημείο που αποκαλύφθηκε στον λόφο Παπούρα.

Ο δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για την χωροθέτηση των ραντάρ υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα και η προστασία του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος. Πρότεινε δε, την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αλώβητο το μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με τους 8 ομόκεντρους δακτύλιους το οποίο είχε τελετουργικό η λατρευτικό χαρακτήρα την παλιοανακτορική περίοδο.

Η προσφυγή συζητήθηκε στο ΣτΕ στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη περίπου μήνες αργότερα, ανοίγοντας το δρόμο για το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει τον σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου.

Πάντως ο δήμος Μινώα Πεδιάδος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τη μάχη για την αποτροπή της τοποθέτησης των ραντάρ στο λόφο. Ο δήμαρχος της περιοχής Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του ΣτΕ και την αιτιολόγηση της απόρριψης της προσφυγής. Και πρόσθεσε ότι υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.

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