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Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας
Ειδήσεις
15:26 - 25 Σεπ 2026

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Παρασκευή (25/9) ότι τα κράτη-μέλη «συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη για την Ουκρανία».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κάλας, 900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποστολή στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ για την Ουκρανία, ενώ 1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού. Τα υπόλοιπα 4,7 δισ. ευρώ «θα αποζημιώσουν τα κράτη-μέλη, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία».

«Οι υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας προσπαθούν να εκφοβίσουν την Ευρώπη ώστε να περιορίσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Η Ευρώπη κάνει το αντίθετο», τόνισε η Κάλας. Στο ίδιο φόντο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι «καλή είδηση για την Ουκρανία και κακή είδηση για τη Ρωσία».

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