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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις
15:09 - 25 Σεπ 2026

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, από το τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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