Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 στις 20:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 76,9ο χλμ. έως και το 76,55ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Στη συνέχεια θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 76,55ο χλμ. έως και το 75,45ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Θηβών (89,835ο χλμ.) και θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου στον Α/Κ Ριτσώνας.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες της Α φάσης θα πραγματοποιηθούν Δευτέρα 28/9 και Τρίτη 29/9.

Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 76,9ο χλμ. έως και το 76,55ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Στη συνέχεια θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 76,55ο χλμ. έως και το 74,65ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Ημικόμβο Σχηματαρίου (67,655Ο χλμ.) μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες της Β φάσης θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 30/9 και Πέμπτη 1/10.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.