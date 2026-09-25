Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά σειράς κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κίνησε σήμερα, Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν είχαν κοινοποιήσει εγκαίρως την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο εννέα ευρωπαϊκών οδηγιών, οι προθεσμίες για τις οποίες έληξαν τους προηγούμενους μήνες.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές για πέντε οδηγίες. Πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν: 1. την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 2. την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου, 3. την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 4. την εμπορία ανθρώπων και 5. τις βιομηχανικές εκπομπές.

Τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνονται οι προειδοποιητικές επιστολές έχουν προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να απαντήσουν στην Επιτροπή και να προχωρήσουν, όπου απαιτείται, στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των σχετικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, είναι δυνατό να ακολουθήσει προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιομηχανικές εκπομπές: Καθυστέρηση και από τα 27 κράτη μέλη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναθεωρημένη οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, η οποία καλύπτει τις εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Έως την προθεσμία της 1ης Ιουλίου, κανένα από τα 27 κράτη μέλη δεν είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο.

Οι νέοι κανόνες αφορούν περισσότερες από 50.000 εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπουν αυστηρότερο πλαίσιο για τον περιορισμό των εκπομπών, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Μεταξύ άλλων, η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει για πρώτη φορά δυνατότητα αποζημίωσης πολιτών για βλάβες στην υγεία τους που προκύπτουν από παράνομη ρύπανση.

Υδρογόνο και απανθρακοποιημένο αέριο

Ανάλογη εικόνα καθυστέρησης καταγράφεται και στην οδηγία για την εσωτερική αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου.

Έως τις 5 Αυγούστου, μόνο η Ιταλία είχε κοινοποιήσει πλήρη ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη.

Η συγκεκριμένη οδηγία επικαιροποιεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αγορά φυσικού αερίου και θεσπίζει, για πρώτη φορά, ειδικούς κανόνες για τις υποδομές υδρογόνου.

Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και χρήσης ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών αερίων, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι εκκρεμότητες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται επίσης στα 18 κράτη μέλη που δεν είχαν ολοκληρώσει έως τις 17 Ιουλίου την ενσωμάτωση των διατάξεων της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το δικαίωμα των καταναλωτών να επιλέγουν ελεύθερα προμηθευτή και με τη δυνατότητα κοινής χρήσης ενέργειας.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αλλαγής προμηθευτή, στην ενίσχυση της πρόσβασης των καταναλωτών σε ανταγωνιστικές προσφορές και στην εντονότερη συμμετοχή τους στην ενεργειακή αγορά.

Έκτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα απέστειλε η Επιτροπή και για την έκτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ίδια διαδικασία αφορά συνολικά 18 κράτη μέλη.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου.

Οι νέοι κανόνες αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών, των υπόχρεων οντοτήτων και προσώπων με έννομο συμφέρον στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Εμπορία ανθρώπων

Η πέμπτη διαδικασία που αφορά την Ελλάδα σχετίζεται με την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Έως τις 15 Ιουλίου, 20 κράτη μέλη δεν είχαν ολοκληρώσει την ενσωμάτωση των νέων κανόνων.

Η αναθεωρημένη οδηγία ενισχύει το πλαίσιο ποινικοποίησης και διευρύνει την αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευκολύνονται μέσω του διαδικτύου.

Παράλληλα, προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Παραπομπής για τα θύματα, τον ορισμό εθνικών συντονιστών και την υιοθέτηση εθνικών σχεδίων δράσης.

Οι υπόλοιπες διαδικασίες

Η σημερινή δέσμη αποφάσεων της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες που αφορούν την οδηγία για το δικαίωμα επισκευής προϊόντων και την επέκτασή της στις οικιακές συσκευές θέρμανσης, την ενσωμάτωση τριών νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ευρωπαϊκό ορισμό των ναρκωτικών, καθώς και κανόνες για την ασφαλή χρήση κοβαλτίου στα παιχνίδια.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ η Κύπρος εμφανίζεται σε επτά από τις οκτώ επιμέρους ενότητες της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.