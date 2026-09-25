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Η νέα εποχή του Salvage
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13:39 - 25 Σεπ 2026

Η νέα εποχή του Salvage

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η MEGATUGS και το Sounion έδειξαν ίσως νωρίτερα από οποιονδήποτε άλλο προς τα πού κατευθύνεται πλέον η βιομηχανία του salvage.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική εταιρεία ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, τη διάσωση ενός δεξαμενόπλοιου φορτωμένου με περίπου 150.000 τόνους αργού, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση και φλεγόταν σε μια περιοχή όπου η πολεμική απειλή παραμένει ενεργή.

Δεν επρόκειτο για ένα ακόμη ναυτικό ατύχημα, αλλά για μια επιχείρηση που έδειξε στην πράξη ότι η ναυτική διάσωση περνά σε μια διαφορετική εποχή. Το salvage δεν καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μόνο το ατύχημα, αλλά και τις συνέπειες του πολέμου πάνω στις βασικές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία της αλλαγής.

Για δεκαετίες, το salvage ήταν οργανωμένο γύρω από την προσάραξη, τη σύγκρουση, την πυρκαγιά ή τη μηχανική βλάβη. Ο αντίπαλος ήταν κυρίως η θάλασσα, ο χρόνος και η κατάσταση του πλοίου. Σήμερα στην εξίσωση έχει προστεθεί ο πόλεμος.

Η εμπειρία του Sounion έδειξε επομένως κάτι μεγαλύτερο από την επιτυχία μιας δύσκολης επιχείρησης. Έδειξε το μοντέλο πάνω στο οποίο πιθανότατα θα οργανωθεί το salvage της επόμενης περιόδου.

Οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τώρα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Η Ambrey έχει ήδη αναπτύξει 40 assets και έχει ανταποκριθεί σε 35 περιστατικά casualty. Η λογική αλλάζει και από την κινητοποίηση μετά το συμβάν περνάμε στη μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα κοντά στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Αυτό σημαίνει ισχυρά salvage tugs, δυνατότητες πυρόσβεσης, pollution response, emergency towing, drones και ROVs, εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία και, όπου απαιτείται, στρατιωτική προστασία.

Σημαίνει όμως και κάτι περισσότερο. Intelligence, security, salvage, towage, firefighting και shiprepair αρχίζουν να αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Κυβερνήσεις, ναυτικές δυνάμεις, ασφαλιστές και P&I Clubs μπαίνουν αναγκαστικά στην ίδια εξίσωση.

Η ναυτιλία πέρασε δεκαετίες επενδύοντας στην πρόληψη των ατυχημάτων. Τα τελευταία χρόνια επένδυσε στην προστασία των πλοίων απέναντι στις νέες απειλές.

Τώρα πρέπει να επενδύσει και σε κάτι τρίτο, στη δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν η προστασία αποτύχει.

Η MEGATUGS και το Sounion έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Η Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούζ δείχνουν σήμερα ότι δεν επρόκειτο για μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά για την αρχή μιας νέας εποχής για το salvage.

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