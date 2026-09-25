Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Την εκτίμηση ότι το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία, εξέφρασε νωρίτερα σήμερα (25/9) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

«Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτιμάται σημαντικά από τους πολίτες. Απέναντι στα διλήμματα τα οποία βάζουν και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, νομίζω ότι η πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι κάτι το οποίο επιβραβεύεται από τους ίδιους», τόνισε ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στο Mega 104.6.

Επανέλαβε ότι πολιτικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και σημείωσε πως το κόμμα έχει πολλή δουλειά μπροστά του.

«Εμείς έχουμε μια υποχρέωση, όλα τα στελέχη, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των πολιτών και όχι με εσωστρέφεια και ό,τι θολώνει το μήνυμά μας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μια ευθύνη. Αυτή την ευθύνη πρέπει να φέρουμε εις πέρας, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις εκεί», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε, δε, διχαστικά τα διλήμματα που τίθενται από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλοντάς τα με το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ.

«Και ο ένας και ο άλλος βάζουν δύο διλήμματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι απολύτως διχαστικά απέναντι σε μια φράση την οποία χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι το “μια χώρα να μας χωρά όλους”». Και πρόσθεσε: «Δεν βάφτηκε ποτέ η Ελλάδα πιο γαλάζια από τα χρόνια της παρουσίας του κ. Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ό,τι εκλογές κι αν έγιναν, εθνικές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα αντίπαλο κατήγαγε πολύ μεγάλες νίκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει».

Αναφερόμενος στη λειτουργία της κυβέρνησης και ειδικότερα στον χώρο της Υγείας, ο Παύλος Χρηστίδης έθεσε ως προτεραιότητα την ουσιαστική άσκηση κυβερνητικού έργου και τους ελέγχους στον χώρο της Υγείας.

«Από το να έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος γυρνάει από εδώ και από εκεί και καθυβρίζει δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους και δημιουργεί αυτά τα ζητήματα στην καθημερινότητα, είναι πολύ προτιμότερο να έχουμε έναν υπουργό ο οποίος κοιτάζει αν γίνονται έλεγχοι στα ιατρεία, τι γίνεται στα ελληνικά νοσοκομεία, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», σχολίασε.

Έβαλε, ακόμη, στο τραπέζι της συζήτησης τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα στα ακίνητα της ΔΥΠΑ, με φόντο την Ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Εργασίας και τον υπουργό Οικονομικών.

«Η ΔΥΠΑ έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Πριν από αυτό, να σας πω ότι το ίδιο υπουργείο είχε δημιουργήσει μια εταιρεία για να χειριστεί τα ακίνητα του ΕΦΚΑ και ποτέ δεν είχαμε επί της ουσίας κανένα αποτέλεσμα. Η ελληνική δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή και σίγουρα δεν αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Εγώ έκανα αυτή την ερώτηση για να δούμε και τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Δηλαδή, τι προέβλεπε το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι θα γίνει τώρα που ολοκληρώθηκε; Γιατί χρειαζόταν να πάρουμε ένα επιπλέον κτίριο το οποίο κοστίζει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια;», διερωτήθηκε.

Κατέληξε, λέγοντας ότι πρόκειται για χρήματα των Ελλήνων πολιτών, «τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πάει αλλού και να έχουν αντιμετωπίσει την πολύ μεγάλη κρίση με τα καύσιμα και την ενέργεια που αντιμετωπίζουμε σήμερα».