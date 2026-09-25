Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τού είπε πως έχει λάβει την «τελική απόφαση» να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους αναχαίτισης για το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot.

«Στην τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ μου τόνισε ότι “ναι, έχω λάβει την τελική απόφαση, η Ουκρανία θα λάβει άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot”», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το AFP.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Τραμπ υπαναχώρησε από τη δέσμευσή του να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδεια για την κατασκευή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά της σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot. Η έλλειψη αυτή έχει επιτρέψει σε αυξανόμενο αριθμό ρωσικών πυραύλων να διαπερνούν το ουκρανικό δίκτυο αεράμυνας. Τους τελευταίους μήνες, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις της και έχει βάλει ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Αναμένεται ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί θα ενταθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η πίεση και η ταλαιπωρία του ουκρανικού πληθυσμού.

Παρατηρητές έχουν υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, αποσκοπούν στο να κάμψουν το ηθικό των Ουκρανών και να ωθήσουν την κοινή γνώμη να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι ώστε να αποδεχθεί τους μαξιμαλιστικούς όρους της Ρωσίας.

Αν και ο Ζελένσκι έχει επιδιώξει την εξασφάλιση άδειας για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία, κάτι τέτοιο δεν θα αντιμετώπιζε την άμεση ανάγκη της χώρας για πυραύλους, καθώς θα απαιτούνταν αρκετοί μήνες – ίσως και περισσότερο από ένας χρόνος – για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, να στελεχωθούν οι εγκαταστάσεις και να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ουκρανία αναπτύσσει το δικό της σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας, το Freya, και ελπίζει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό διαθέσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων έως ότου ξεκινήσει η εγχώρια παραγωγή πυραύλων Patriot.

Τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις το 10% των αναχαιτιστικών πυραύλων που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Τόνισε επίσης ότι μόλις το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία να προστατευθεί από τις ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

«Φέτος διαθέτουμε δυόμισι φορές λιγότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους από ό,τι το 2025. Η Ρωσία διαθέτει δύο φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα σε σχέση με πριν. Κάθε βράδυ έχουμε επιθέσεις και τέσσερις ή πέντε φορές τον μήνα έχουμε μαζικές επιθέσεις — τρομερές νύχτες. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ ηρωικοί και ανθεκτικοί, αλλά είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.