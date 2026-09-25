«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κράτησε αρκετά ήπιους τόνου αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στον Τουρκικό Οίκο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις είναι υπερβολικά σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο προεκλογικής αντιπαράθεσης, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ· οι διμερείς σχέσεις είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό θέμα», ανέφερε το Anadolu σε ανάρτησή του, συνοψίζοντας τις δηλώσεις του.

«Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τις εκλογές ή τις αλλαγές στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση το Anadolu, επικαλούμενο τον πρόεδρο Ερντογάν.

«Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι η… «επίθεση» φιλίας του Τούρκου προέδρου προς τη χώρα μας θεωρείται μια μικρή έκπληξη, καθώς οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας έδειχναν το προηγούμενο διάστημα μάλλον να ταράζονται, με τα «ήρεμα νερά» των τελευταίων ετών να θερμαίνονται επικίνδυνα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη άνοιξη επρόκειτο να περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο ρύθμιση που ουσιαστικά θα κατοχύρωνε θεσμικά τη «Γαλάζια Πατρίδα». Επιπλέον, η Τουρκία δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά της για τον ρόλο που αποδίδει στην Ελλάδα στον αποκλεισμό της από το αμερικανικό πρόγραμμα των F-35.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με την Τουρκία, κρίνοντας τον απαραίτητο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Από εκεί και ύστερα όμως, αναφερόμενος στην αμυντική πολιτική, ο Ερντογάν είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει θετική στάση. Η Άγκυρα αναμένει, όπως είπε, αυτή η θέση να μεταφραστεί «σε συγκεκριμένα βήματα».

Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική σημασία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, αναφερόμενος στην ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους KAAN και των συστημάτων αεράμυνας.

Παράλληλα, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη Βρετανία για την προμήθεια μαχητικών Eurofighter, προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει συγκεκριμένες ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας και στρατηγικούς στόχους από τους οποίους δεν προτίθεται να υποχωρήσει.

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