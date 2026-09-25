Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Σύμφωνα με την Attica Ferries, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με το πλήρωμα να επιχειρεί την κατάσβεσή της με ίδια μέσα. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Ακολούθησε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Συνολικά, στο BLUE CARRIER 2 επέβαιναν 29 άτομα, εκ των οποίων ένας επιβάτης-οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων, η Attica Ferries ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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