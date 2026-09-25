ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός
Ειδήσεις
15:11 - 25 Σεπ 2026

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Ομάδας Συντονισμού για το φυσικό αέριο, με την εκπρόσωπο Τύπου Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν να επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν εκ νέου πως ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει, προς το παρόν, σταθερός.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν σημείωσε, ωστόσο, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και μεγάλη αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, η Κομισιόν παρακολουθεί «πολύ, πολύ στενά» τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.

Παράλληλα, παρέπεμψε στην προσεχή Τετάρτη, οπότε οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών-μελών θα συνεδριάσουν στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση για την ενεργειακή ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ λεπτομερές σενάριο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες
Νομίσματα

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος
Ειδήσεις

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες
Ειδήσεις

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Γερμανία: Δόθηκε το «οκ» για μείωση του φόρου στα καύσιμα – Το μέτρο των €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία - Τι είπε για καύσιμα και Ορμούζ

Πολιτική
25/09/2026 - 16:06

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:58

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:55

«Ιστορίες Ελπίδας» και Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Σύντομα τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Πολιτική
25/09/2026 - 15:52

Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:48

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:46

Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:42

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Φορολογία
25/09/2026 - 15:41

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:35

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:26

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ομόλογα
25/09/2026 - 15:18

Αμερικανικά ομόλογα: Οι αποδόσεις του 5% φέρνουν τα πάνω κάτω στη Wall Street

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:11

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:09

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:58

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Νομίσματα
25/09/2026 - 14:57

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 14:56

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ