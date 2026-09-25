Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Ομάδας Συντονισμού για το φυσικό αέριο, με την εκπρόσωπο Τύπου Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν να επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιβεβαίωσαν εκ νέου πως ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει, προς το παρόν, σταθερός.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν σημείωσε, ωστόσο, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και μεγάλη αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, η Κομισιόν παρακολουθεί «πολύ, πολύ στενά» τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.

Παράλληλα, παρέπεμψε στην προσεχή Τετάρτη, οπότε οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών-μελών θα συνεδριάσουν στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση για την ενεργειακή ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ λεπτομερές σενάριο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».