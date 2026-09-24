«Κλήρωσε» η φορολοταρία της ΑΑΔΕ - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε €50.000 ευρώ

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Η τελευταία φορολοταρία της ΑΑΔΕ αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2026 και η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου.

Από την κλήρωση προέκυψε ένας τυχερός φορολογούμενος που κερδίζει το ποσό των 50.000 ευρώ, ενώ ακόμη 555 τυχεροί κερδίζουν χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως και 20.000 ευρώ ο καθένας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τους τυχερούς λαχνούς που προέκυψαν από την κλήρωση μέσω της σχετικής δημοσίευσης της ΑΑΔΕ.

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ βρίσκονται επίσης διαθέσιμοι οι λαχνοί των φορολογουμένων που έχουν κερδίσει στις προηγούμενες μηνιαίες φορολοταρίες που πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ

Τα ποσά των επάθλων

Στη φορολοταρία κάθε μήνα κληρώνονται συνολικά 556 τυχεροί φορολογούμενοι, με τα χρηματικά έπαθλα να διαμορφώνονται ως εξής:

Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ.

Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας.

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας.

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Για τους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ώστε να δηλώσουν τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να καταβληθεί το χρηματικό έπαθλο.

Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει η φορολογική διοίκηση.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει: