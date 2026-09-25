ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ
Ειδήσεις
14:43 - 25 Σεπ 2026

Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί σύντομα τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με αντικείμενο τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, άφησε ανοιχτό σήμερα, Τετάρτη (25/9), το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συνάντηση θα διεξαχθεί σε τεχνικό επίπεδο, ενώ ως πιθανός τόπος διεξαγωγής έχουν αναφερθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή συνάντηση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιεί επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές, με επίκεντρο το ενδεχόμενο οικονομικής συνεργασίας.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Reuters ότι ο Ντμίτριεφ συναντήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι
Ειδήσεις

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε
Ειδήσεις

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα
Ανεμοδείκτης

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες
Ειδήσεις

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:11

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:09

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:58

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Νομίσματα
25/09/2026 - 14:57

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 14:56

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:43

Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:28

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:12

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Πολιτική
25/09/2026 - 13:56

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 13:50

Δήμος Αθηναίων: Νέα αναβάθμιση από τη Moody’s - Δούκας: Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 13:49

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:49

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:48

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 13:43

Premia Properties: Στα ξενοδοχεία το νέο στοίχημα ανάπτυξης – Στόχος €1,2 δισ. το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
25/09/2026 - 13:39

Η νέα εποχή του Salvage

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/09/2026 - 13:39

Διλήμματα κι απορίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:35

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Εμπορεύματα
25/09/2026 - 13:35

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Οικονομία
25/09/2026 - 13:34

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Υγεία
25/09/2026 - 13:31

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

Οικονομία
25/09/2026 - 13:27

ΤτΕ: Άλμα στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

Business Facts
25/09/2026 - 13:16

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο (πίνακες)

Οικονομία
25/09/2026 - 13:16

Eurobank: Η Ελλάδα κρατά τον ρυθμό, αλλά η ενέργεια αυξάνει τους κινδύνους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 13:05

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Οικονομία
25/09/2026 - 12:59

Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – €1.820/μήνα η μέση δαπάνη

Εργασιακά
25/09/2026 - 12:54

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

Ειδήσεις
25/09/2026 - 12:53

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 12:26

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/09/2026 - 12:19

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ