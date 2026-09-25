Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί σύντομα τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με αντικείμενο τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, άφησε ανοιχτό σήμερα, Τετάρτη (25/9), το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συνάντηση θα διεξαχθεί σε τεχνικό επίπεδο, ενώ ως πιθανός τόπος διεξαγωγής έχουν αναφερθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή συνάντηση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου πραγματοποιεί επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές, με επίκεντρο το ενδεχόμενο οικονομικής συνεργασίας.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο Reuters ότι ο Ντμίτριεφ συναντήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.