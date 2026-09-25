Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Η UniCredit αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει το νέο κύμα ενοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, έχοντας ήδη μεταφέρει στις Intesa Sanpaolo και Credit Agricole το ενδιαφέρον της για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση που οι δύο τράπεζες ολοκληρώσουν τις εξαγορές ανταγωνιστών τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ειδικότερα, η ιταλική τράπεζα φέρεται να έχει ενημερώσει ανεπίσημα τις δύο πλευρές ότι θα την ενδιέφερε να αποκτήσει υποκαταστήματα της Banco BPM, εφόσον η Credit Agricole προχωρήσει στην εξαγορά της. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για περιουσιακά στοιχεία της Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), στην περίπτωση που η Intesa ολοκληρώσει τη δική της συμφωνία.

Οι σχετικές επαφές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχαν ως αντικείμενο τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας για την κατάθεση κοινών προσφορών. Εκπρόσωποι της UniCredit, της Intesa Sanpaolo και της Credit Agricole αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Η Intesa και η Credit Agricole βρίσκονται μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών των εξελίξεων που αναδιαμορφώνουν τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό χάρτη.

Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, έχει καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena. Από την πλευρά της, η γαλλική Credit Agricole επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ιταλία μέσω της Banco BPM, στην οποία διαθέτει ήδη ποσοστό λίγο χαμηλότερο από 30%.

Την ίδια στιγμή, η Monte dei Paschi έχει περάσει στην αντεπίθεση, καταθέτοντας δική της αντιπροσφορά για την Banco BPM, ενώ έχει υποβάλει και ξεχωριστή πρόταση για την Banca Generali, τον βραχίονα διαχείρισης πλούτου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον ασφαλιστικό όμιλο Generali.

Στο επίκεντρο οι αντιδράσεις των εποπτικών αρχών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις τράπεζες που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν εξαγορές είναι οι πιθανές αντιδράσεις των εποπτικών αρχών, κυρίως σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού και τον βαθμό συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο.

Η Intesa έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι το ήδη μεγάλο μερίδιό της στην ιταλική αγορά περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασής της μέσω εξαγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κάρλο Μεσσίνα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο μέσω μιας πρότασης που προβλέπει, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της MPS, τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων στην ασφαλιστική Unipol Assicurazioni. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να περιοριστούν οι ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση ισχύος στην ιταλική τραπεζική αγορά.

Η στάση της UniCredit

Η UniCredit, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Αντρέα Ορσέλ, είχε επιχειρήσει πέρυσι να αποκτήσει την Banco BPM. Η προσπάθεια, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε τελικά έπειτα από αντιδράσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

Σήμερα, η ιταλική τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας για την εξαγορά της Commerzbank, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας.

Ο Ορσέλ έχει περιγράψει την UniCredit ως «παρατηρητή» στην παρούσα φάση της διαδικασίας ενοποίησης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, όμως, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο η τράπεζα να αναλάβει δράση, εφόσον εμφανιστεί μια κατάλληλη ευκαιρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η UniCredit και η Credit Agricole έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να κινηθούν από κοινού για την Banco BPM.

Παράλληλα, η UniCredit περιλαμβάνεται στους ενδιαφερόμενους για την κρατική Banca del Mezzogiorno, η αξία της οποίας ενδέχεται να φτάσει έως και τα 600 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποτελεί μονάδα της Mediocredito Centrale, η οποία βρίσκεται τελικά υπό τον έλεγχο του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.