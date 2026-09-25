ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole
Επιχειρήσεις
15:35 - 25 Σεπ 2026

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η UniCredit αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει το νέο κύμα ενοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο, έχοντας ήδη μεταφέρει στις Intesa Sanpaolo και Credit Agricole το ενδιαφέρον της για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση που οι δύο τράπεζες ολοκληρώσουν τις εξαγορές ανταγωνιστών τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.  

Ειδικότερα, η ιταλική τράπεζα φέρεται να έχει ενημερώσει ανεπίσημα τις δύο πλευρές ότι θα την ενδιέφερε να αποκτήσει υποκαταστήματα της Banco BPM, εφόσον η Credit Agricole προχωρήσει στην εξαγορά της. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για περιουσιακά στοιχεία της Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), στην περίπτωση που η Intesa ολοκληρώσει τη δική της συμφωνία.

Οι σχετικές επαφές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχαν ως αντικείμενο τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας για την κατάθεση κοινών προσφορών. Εκπρόσωποι της UniCredit, της Intesa Sanpaolo και της Credit Agricole αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Η Intesa και η Credit Agricole βρίσκονται μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών των εξελίξεων που αναδιαμορφώνουν τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό χάρτη.

Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, έχει καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena. Από την πλευρά της, η γαλλική Credit Agricole επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ιταλία μέσω της Banco BPM, στην οποία διαθέτει ήδη ποσοστό λίγο χαμηλότερο από 30%.

Την ίδια στιγμή, η Monte dei Paschi έχει περάσει στην αντεπίθεση, καταθέτοντας δική της αντιπροσφορά για την Banco BPM, ενώ έχει υποβάλει και ξεχωριστή πρόταση για την Banca Generali, τον βραχίονα διαχείρισης πλούτου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον ασφαλιστικό όμιλο Generali.

Στο επίκεντρο οι αντιδράσεις των εποπτικών αρχών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις τράπεζες που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν εξαγορές είναι οι πιθανές αντιδράσεις των εποπτικών αρχών, κυρίως σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού και τον βαθμό συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο.

Η Intesa έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι το ήδη μεγάλο μερίδιό της στην ιταλική αγορά περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασής της μέσω εξαγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κάρλο Μεσσίνα, επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο μέσω μιας πρότασης που προβλέπει, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς της MPS, τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων στην ασφαλιστική Unipol Assicurazioni. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να περιοριστούν οι ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση ισχύος στην ιταλική τραπεζική αγορά.

Η στάση της UniCredit

Η UniCredit, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Αντρέα Ορσέλ, είχε επιχειρήσει πέρυσι να αποκτήσει την Banco BPM. Η προσπάθεια, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε τελικά έπειτα από αντιδράσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

Σήμερα, η ιταλική τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας για την εξαγορά της Commerzbank, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας.

Ο Ορσέλ έχει περιγράψει την UniCredit ως «παρατηρητή» στην παρούσα φάση της διαδικασίας ενοποίησης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, όμως, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο η τράπεζα να αναλάβει δράση, εφόσον εμφανιστεί μια κατάλληλη ευκαιρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η UniCredit και η Credit Agricole έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να κινηθούν από κοινού για την Banco BPM.

Παράλληλα, η UniCredit περιλαμβάνεται στους ενδιαφερόμενους για την κρατική Banca del Mezzogiorno, η αξία της οποίας ενδέχεται να φτάσει έως και τα 600 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποτελεί μονάδα της Mediocredito Centrale, η οποία βρίσκεται τελικά υπό τον έλεγχο του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απορροφά την ΑΝΟΞΑΛ με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου
Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απορροφά την ΑΝΟΞΑΛ με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»
Σχόλια Αγοράς

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»

Οι τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας - Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο
Ναυτιλία

Οι τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας - Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:58

ΗΠΑ: «Μπλόκο» σε OpenAI και Anthropic πριν δώσουν νέα μοντέλα AI στη Βρετανία

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:52

ΟΛΘ: Ισχυρές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο – Άνοδος 3,5% στα καθαρά κέρδη

Πολιτική
25/09/2026 - 17:50

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Γερμανία: Δόθηκε το «οκ» για μείωση του φόρου στα καύσιμα – Το μέτρο των €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία - Τι είπε για καύσιμα και Ορμούζ

Πολιτική
25/09/2026 - 16:06

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:58

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:55

«Ιστορίες Ελπίδας» και Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Σύντομα τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Πολιτική
25/09/2026 - 15:52

Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:48

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:46

Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:42

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Φορολογία
25/09/2026 - 15:41

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:35

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:26

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ομόλογα
25/09/2026 - 15:18

Αμερικανικά ομόλογα: Οι αποδόσεις του 5% φέρνουν τα πάνω κάτω στη Wall Street

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:11

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ