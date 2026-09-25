Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Συγκλόνισαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στις συνεδριάσεις και αυτής της εβδομάδας, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Μετέφεραν στην αίθουσα το μέγεθος της απώλειας, το βαρύ πένθος, αλλά και την οργή όλων όσοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 παρακολουθεί κάθε στάδιο της δικαστικής εξέλιξης και αναφέρει πως αυτή την εβδομάδα οι καταθέσεις στη δίκη ανέδειξαν ότι οι αρμόδιοι έθεσαν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή, αγνοώντας τις δεκάδες προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των σωματείων για την επικινδυνότητα του δικτύου εδώ και χρόνια. Υπογράμμισαν ότι κυβερνήσεις και αρμόδια υπουργεία γνώριζαν την πραγματικότητα αλλά διαβεβαίωναν ψευδώς για την «ασφαλή λειτουργία». Παράλληλα, κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης από τις πρώτες κιόλας ώρες, καθώς και τα σοβαρά κενά και τις ελλείψεις της προανακριτικής έρευνας, με κυριότερο την απουσία ποινικών διώξεων για την έκρηξη και τη φωτιά που ολοκλήρωσε το έγκλημα. Όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε μέσα στην αίθουσα: «Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι».

Η προκλητική τοποθέτηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ κρύβει τις τεράστιες ευθύνες της ΕΕ.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει ακόμα πως «επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα ανέδειξε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τη Δευτέρα 21/9 στη Λάρισα με την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου σημειώναμε: «Ο ERA και η Κομισιόν γνώριζαν την εγκληματική επικινδυνότητα του δικτύου. Το πιστοποιητικό ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρείας είχε λήξει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 – μόλις 13 ημέρες πριν την τραγωδία – κι όμως κανείς δεν ακινητοποίησε τα τρένα. Αντίθετα δίνονταν συνεχείς διαβεβαιώσεις για ασφαλή λειτουργία».

Θεωρούμε απαράδεκτη και προσβλητική την προσπάθεια της Επιτροπής να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα «κανονικότητας», προσπερνώντας με βιασύνη, αόριστες επικλήσεις και προσχήματα περί «πιεσμένου χρόνου» τις βαρύτατες ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων, της κυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της Κομισιόν.

Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης, η ίδια η επίσκεψη της αποστολής αποκάλυψε την πραγματικότητα: μέλη της αποστολής επιβεβαίωσαν ότι 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία τα βασικά συστήματα ασφαλείας (ETCS, GSM-R) συνεχίζουν να μην βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενώ ο ίδιος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ παραδέχθηκε την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η τήρηση ακριβώς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας οδήγησε στο έγκλημα, καθώς θυσιάζει την ασφάλεια των τρένων στο βωμό του κέρδους των μεγάλων ομίλων, είτε στην κατασκευή είτε στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Η ΕΕ, ο ERA είναι συνένοχοι!

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση —εντός και εκτός Ελλάδας— ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία προσπάθεια υποβάθμισης, συγκάλυψης ή τεχνητής «αρχειοθέτησης» των ευθυνών. Απαιτούμε την πλήρη, ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, καθώς και την αυστηρή τιμωρία όλων των υπαιτίων – ανεξάρτητα από τη θέση ή την ιδιότητά τους. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».