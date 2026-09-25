ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI
Ειδήσεις
13:49 - 25 Σεπ 2026

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκλόνισαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στις συνεδριάσεις και αυτής της εβδομάδας, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Μετέφεραν στην αίθουσα το μέγεθος της απώλειας, το βαρύ πένθος, αλλά και την οργή όλων όσοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 παρακολουθεί κάθε στάδιο της δικαστικής εξέλιξης και αναφέρει πως αυτή την εβδομάδα οι καταθέσεις στη δίκη ανέδειξαν ότι οι αρμόδιοι έθεσαν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή, αγνοώντας τις δεκάδες προειδοποιήσεις των εργαζομένων και των σωματείων για την επικινδυνότητα του δικτύου εδώ και χρόνια. Υπογράμμισαν ότι κυβερνήσεις και αρμόδια υπουργεία γνώριζαν την πραγματικότητα αλλά διαβεβαίωναν ψευδώς για την «ασφαλή λειτουργία». Παράλληλα, κατήγγειλαν τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης από τις πρώτες κιόλας ώρες, καθώς και τα σοβαρά κενά και τις ελλείψεις της προανακριτικής έρευνας, με κυριότερο την απουσία ποινικών διώξεων για την έκρηξη και τη φωτιά που ολοκλήρωσε το έγκλημα. Όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε μέσα στην αίθουσα: «Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι».

Η προκλητική τοποθέτηση της Επιτροπής ΡΕΤΙ κρύβει τις τεράστιες ευθύνες της ΕΕ.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει ακόμα πως «επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα ανέδειξε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τη Δευτέρα 21/9 στη Λάρισα με την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου σημειώναμε: «Ο ERA και η Κομισιόν γνώριζαν την εγκληματική επικινδυνότητα του δικτύου. Το πιστοποιητικό ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρείας είχε λήξει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 – μόλις 13 ημέρες πριν την τραγωδία – κι όμως κανείς δεν ακινητοποίησε τα τρένα. Αντίθετα δίνονταν συνεχείς διαβεβαιώσεις για ασφαλή λειτουργία».

Θεωρούμε απαράδεκτη και προσβλητική την προσπάθεια της Επιτροπής να παρουσιάσει μια εξωραϊσμένη εικόνα «κανονικότητας», προσπερνώντας με βιασύνη, αόριστες επικλήσεις και προσχήματα περί «πιεσμένου χρόνου» τις βαρύτατες ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων, της κυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της Κομισιόν.

Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης, η ίδια η επίσκεψη της αποστολής αποκάλυψε την πραγματικότητα: μέλη της αποστολής επιβεβαίωσαν ότι 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία τα βασικά συστήματα ασφαλείας (ETCS, GSM-R) συνεχίζουν να μην βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενώ ο ίδιος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ παραδέχθηκε την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η τήρηση ακριβώς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας οδήγησε στο έγκλημα, καθώς θυσιάζει την ασφάλεια των τρένων στο βωμό του κέρδους των μεγάλων ομίλων, είτε στην κατασκευή είτε στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Η ΕΕ, ο ERA είναι συνένοχοι!

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση —εντός και εκτός Ελλάδας— ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία προσπάθεια υποβάθμισης, συγκάλυψης ή τεχνητής «αρχειοθέτησης» των ευθυνών. Απαιτούμε την πλήρη, ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, καθώς και την αυστηρή τιμωρία όλων των υπαιτίων – ανεξάρτητα από τη θέση ή την ιδιότητά τους. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν
Εμπορεύματα

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds
Ειδήσεις

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών
Οικονομία

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas
Υγεία

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο ασφαλή είναι σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα;
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Πόσο ασφαλή είναι σήμερα τα τρένα στην Ελλάδα;

Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση
Ειδήσεις

Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση

Τέμπη: Στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου – Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των σιδηροδρόμων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τέμπη: Στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου – Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη
Ειδήσεις

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:58

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Νομίσματα
25/09/2026 - 14:57

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 14:56

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:43

Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:28

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:12

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Πολιτική
25/09/2026 - 13:56

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 13:50

Δήμος Αθηναίων: Νέα αναβάθμιση από τη Moody’s - Δούκας: Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 13:49

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:49

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:48

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 13:43

Premia Properties: Στα ξενοδοχεία το νέο στοίχημα ανάπτυξης – Στόχος €1,2 δισ. το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
25/09/2026 - 13:39

Η νέα εποχή του Salvage

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/09/2026 - 13:39

Διλήμματα κι απορίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:35

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Εμπορεύματα
25/09/2026 - 13:35

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Οικονομία
25/09/2026 - 13:34

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Υγεία
25/09/2026 - 13:31

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

Οικονομία
25/09/2026 - 13:27

ΤτΕ: Άλμα στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

Business Facts
25/09/2026 - 13:16

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο (πίνακες)

Οικονομία
25/09/2026 - 13:16

Eurobank: Η Ελλάδα κρατά τον ρυθμό, αλλά η ενέργεια αυξάνει τους κινδύνους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 13:05

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Οικονομία
25/09/2026 - 12:59

Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – €1.820/μήνα η μέση δαπάνη

Εργασιακά
25/09/2026 - 12:54

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

Ειδήσεις
25/09/2026 - 12:53

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 12:26

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/09/2026 - 12:19

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:52

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:48

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ