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Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα
Ανεμοδείκτης
13:49 - 25 Σεπ 2026

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι δημοσκοπήσεις που συνεχίζουν να δημοσιεύονται με καταιγιστικούς ρυθμούς είναι πιθανόν να έχουν κουράσει (τουλάχιστον τους πολίτες) και πάντως τα ευρήματά τους και η αξιοπιστία τους τελικά θα κριθούν στο «ταμείο», δηλαδή στις εκλογές.

Εκεί θα φανεί αν οι δυναμικές που καταγράφονται είναι πραγματικές, αν ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής, θα επαληθευτεί, αν όντως ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος και ο Ανδρουλάκης τρίτος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή, κατορθώνοντας να επαναπατρίσει κόσμο που σήμερα ίσως δηλώνει ότι προτιμά τον Τσίπρα, ή αναποφάσιστος κ.λπ.

Εν όψει αυτών έχει ενδιαφέρον ένα στοιχείο που διαπιστώνεται στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρόεδρό του. Αν παρακολουθήσει κάποιος την εκφορά λόγου της Ρένας Δούρου, θα παρατηρήσει ότι δεν αναφέρει καν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του. Μιλάει για τον «νέο φορέα» και τον «επικεφαλής του νέου φορέα». Προφανώς και θέλει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επιδείξει την περιφρόνησή της. Η κάλπη θα δείξει αν αυτή η επιλογή θα δικαιωθεί…

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 14:07
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