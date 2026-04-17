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Ελλάδα και Γαλλία παρατείνουν για πέντε χρόνια την αμυντική τους συμφωνία
Ειδήσεις
18:58 - 17 Απρ 2026

Ελλάδα και Γαλλία παρατείνουν για πέντε χρόνια την αμυντική τους συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία και η Ελλάδα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ανανέωση της διμερούς αμυντικής τους συμφωνίας, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η συμφωνία -η οποία είχε συναφθεί για πρώτη φορά το 2021- πρόκειται να παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και να οριστικοποιηθεί η ανανέωση.

Παράλληλα, οι δύο χώρες σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε νέες συμφωνίες συνεργασίας, επεκτείνοντας τη σύμπραξή τους σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι η ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων έχει καταστεί ακόμη πιο επιτακτική σε σχέση με το 2021, λόγω των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, η σύγκρουση στο Ιράν, αλλά και η αυξανόμενη αβεβαιότητα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, εν μέσω και των συζητήσεων για ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανανεωμένη συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει και πρόβλεψη για αυτόματη παράτασή της στο μέλλον.

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