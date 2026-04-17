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Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη €152,1 εκατ. το 2025
Ανακοινώσεις
18:47 - 17 Απρ 2026

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη €152,1 εκατ. το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2025, τα οποία ενσωματώνουν την ολοκλήρωση σημαντικών εταιρικών συναλλαγών, όπως η πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ και της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, καθώς και τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού (05.10.2024).

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε €89,2 εκατ., εκ των οποίων τα €18,6 εκατ. προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.), έναντι €353,8 εκατ. το 2024 (μείωση 74,8%).

  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €152,1 εκατ. (σε σχέση με €57,4 εκατ. το 2024) και συμπεριλαμβάνουν κεφαλαιακά κέρδη από τις υλοποιηθείσες συναλλαγές ύψους €187,3 εκατ.

  • Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες €11,6 εκατ., έναντι κερδών €170,0 εκατ. το 2024.

  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από Σ.Δ. του Ομίλου στις 31.12.2025 ήταν €306,2 εκατ. έναντι €293,2 εκατ. στις 31.12.2024.

  • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκαν σε €486,4 εκατ. έναντι €776,8 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €438,0 εκατ. (€1,26/μτχ) έναντι €757,3 εκατ. αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, κυρίως, στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €296 εκατ. (€0,85/μτχ), τον Μάρτιο 2025, καθώς και στη διανομή προμερίσματος 2025 ύψους €174,1 εκατ. (€0,50/μτχ), τον Δεκέμβριο του 2025.

  • Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στις 31.12.2025 σε €25,7 εκατ. έναντι €426,8 εκατ. στις 31.12.2024.

Ι. Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριότητας

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου – Επέκταση στη Φιλοξενία

Η κύρια δραστηριότητα του Κλάδου εστιάζεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και φιλοξενίας, στους οποίους επικεντρώνει τη στρατηγική του μέσω στοχευμένων επενδύσεων.

Ο Κλάδος κατέγραψε κατά τη χρήση 2025 σημαντική αύξηση εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε €18,0 εκατ., έναντι €3,7 εκατ. το 2024 (αύξηση 388%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά της Μαρίνας Αλίμου (€13,8 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. το 2024) και της ATHENS PROPERTIES B.V. με τις θυγατρικές της (€4,3 εκατ.).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν είχαν ενσωματωθεί για το σύνολο της χρήσης 2024, καθώς οι σχετικές εξαγορές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €4,5 εκατ. έναντι ζημιών €0,5 εκατ. το 2024. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €1,3 εκατ. έναντι ζημιών €1,0 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €1,6 εκατ.

Στις 10.09.2025 πραγματοποιήθηκε το χρηματοοικονομικό κλείσιμο (financial closing) της συναλλαγής για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε., θυγατρικής της REDS Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, στην ARCELA INVESTMENTS LIMITED, θυγατρική της DIMAND, έναντι τιμήματος €40,1 εκατ. Η συναλλαγή πώλησης της εταιρείας είχε αρνητική επίδραση για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα αποτελέσματα της χρήσης 2025, ποσού ύψους €0,3 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος του έργου ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, με την υποβολή των οριστικών μελετών τον Οκτώβριο του 2024 και την αναμενόμενη έκδοση των οικοδομικών αδειών να σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης και τη σταδιακή υλοποίηση των νέων υποδομών και εγκαταστάσεων της μαρίνας.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ξενοδοχείου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής, τη μίσθωση του οποίου έχει αναλάβει η νεοσυσταθείσα REDS HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 100% θυγατρική της REDS ΑΕ, για περίοδο 25 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 10 έτη. Μια πλήρως εκσυγχρονισμένη ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργεί πλέον στο σημείο από τον Μάρτιο του 2026.

Η λειτουργία της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, σε συνδυασμό με τα πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα σε οκτώ αυτοτελή ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στον τομέα της φιλοξενίας και να υποστηρίξει την υλοποίηση της επιχειρησιακής του στρατηγικής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του κλάδου Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2026 από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εταιρεία LANDMARK HOLDINGS, με αρχικό κεφάλαιο €46 εκατ. Τον Μάρτιο 2026, η LANDMARK απέκτησε εμβληματικό κτίριο γραφείων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα, έναντι €44 εκατ., ενισχύοντας το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.

Λοιπά – Legacy Units / Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Η κατηγορία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκτός του βασικού πυλώνα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (29.09.2025), υλοποιήθηκε η μεταβίβαση (carve-out) συγκεκριμένων assets (Legacy Units), τα οποία μεταφέρθηκαν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας περίπου €110 εκατ. Σε αυτά περιλαμβάνονται συμμετοχές σε εταιρείες όπως η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, τα ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ και λοιπές συναφείς δραστηριότητες, καθώς και ακίνητα.

Παραχωρήσεις / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Κλάδος Παραχωρήσεων, ο οποίος κατατάσσεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της από 30.04.2025 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ που ολοκληρώθηκε στις 29.09.2025, κατέγραψε, για το χρονικό διάστημα που ενοποιήθηκε της χρήσης 2025, έσοδα €62,4 εκατ., έναντι €62,5 εκατ. το 2024.

Το EBITDA για την συγκεκριμένη περίοδο του 2025 διαμορφώθηκε σε €32,3 εκατ. (έναντι €25,6 εκατ.), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,7 εκατ., έναντι ζημιών €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συναλλαγή πώλησης στον όμιλο AKTOR εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (10.07.2025) και την Επιτροπή Ανταγωνισμού (15.09.2025), ενώ το οικονομικό κλείσιμο ολοκληρώθηκε στις 29.09.2025. Η αξία επιχείρησης διαμορφώθηκε σε €374,3 εκατ. και το τελικό τίμημα σε €194,6 εκατ., κατόπιν σχετικών προσαρμογών, εξαιρουμένων συγκεκριμένων συμμετοχών και περιουσιακών στοιχείων. Στα αποτελέσματα της χρήσης 2025, η πώληση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έφερε στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ θετική επίδραση στα κέρδη, ποσού €189,0 εκατ.

Τομέας Περιβάλλοντος / Διακοπείσες Δραστηριότητες: Ολοκλήρωση πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ

Στις 28 Ιανουαρίου 2025 ολοκληρώθηκε η πώληση του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην εταιρεία MANETIAL LIMITED, θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το τελικό τίμημα ανήλθε σε €113,8 εκατ., με αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου ζημία €1,4 εκατ.

Για την περίοδο από 01.01.2025 μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης στις 28.01.2025, τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος ανήλθαν σε €8,2 εκατ. και το EBITDA σε €2,4 εκατ.

Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία πράσινων και καινοτόμων υποδομών, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρησιακών του επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διακρίθηκε εκ νέου με τη συμμετοχή του στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2025», που απονέμεται από το QualityNet Foundation. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συστηματική πρόοδο και τη συνεπή εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.

Παράλληλα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης του διεθνούς οργανισμού CDP σχετικά με την κλιματική αλλαγή, διατηρώντας υψηλή βαθμολογία Β. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη δέσμευση του Ομίλου στη διαφάνεια, στη μέτρηση του ανθρακικού του αποτυπώματος και στην υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού και προσαρμογής. Οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 που έθεσε ο Όμιλος επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), μετά από μια ενδελεχή διαδικασία, ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Επιπλέον, το 2025 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βαθμολογία Overall A Score στην πλατφόρμα Synesgy, κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ESG. Η αναγνώριση αυτή τον κατατάσσει μεταξύ των επιχειρήσεων με κορυφαίες επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, κοινωνικής συνεισφοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.

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