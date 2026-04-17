NASA: Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 σημειώνει νέα ρεκόρ ύψους και ταχύτητας

Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA σημείωσε νέα σημαντική πρόοδο στο πρόγραμμα δοκιμών του, πραγματοποιώντας τις ταχύτερες και υψηλότερες πτήσεις του μέχρι σήμερα και φέρνοντας το πρόγραμμα ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της υπερηχητικής πτήσης με μειωμένο ηχητικό «κρότο».

Κατά τη διάρκεια δύο δοκιμαστικών αποστολών στις 10 και 14 Απριλίου, το αεροσκάφος κατέγραψε νέα ρεκόρ σε ύψος και ταχύτητα, φτάνοντας τα 43.000 πόδια και αναπτύσσοντας ταχύτητες μεταξύ 528 και 627 μιλίων την ώρα (περίπου Mach 0,8 έως 0,95 στις συγκεκριμένες συνθήκες). Πρόκειται για την όγδοη και ένατη πτήση του X-59, με αισθητή πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο ανώτατο όριο των 32.000 ποδιών που είχε σημειωθεί στις 7 Απριλίου.

Από την παρθενική του πτήση, όταν είχε κινηθεί με 230 μίλια την ώρα σε ύψος 12.000 ποδιών, το αεροσκάφος παρουσιάζει σταθερή επιχειρησιακή εξέλιξη. Ωστόσο, η τρέχουσα φάση δοκιμών, γνωστή ως «διεύρυνση του φακέλου πτήσης» (envelope expansion), δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αύξηση επιδόσεων όπως η ταχύτητα και το ύψος.

Στις επόμενες δοκιμές, οι μηχανικοί θα εξετάσουν και άλλες κρίσιμες παραμέτρους, όπως τη συμπεριφορά των χειριστηρίων, τα φορτία και τη δομική απόκριση του αεροσκάφους, καθώς και τη λειτουργία βασικών υποσυστημάτων, μεταξύ των οποίων τα υδραυλικά, το σύστημα καυσίμων, τα αεροηλεκτρονικά και το σύστημα προσγείωσης. Παράλληλα, θα αξιολογείται και η απόδοση του eXternal Vision System, ενός προηγμένου συστήματος καμερών που αντικαθιστά το συμβατικό εμπρόσθιο παράθυρο και προβάλλει εικόνα σε οθόνη μέσα στο πιλοτήριο.