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Φρουροί της Επανάστασης: Έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ
Ειδήσεις
12:04 - 18 Απρ 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η κοινή στρατιωτική διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα (18/4), στην οποία αναφέρει ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει «επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση», εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.      

Αναλυτικά, σε δήλωση που μεταδόθηκε από τον ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, η διοίκηση των IRGC υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως πειρατεία και θαλάσσια καταλήστευση, υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι, για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς και ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή δίοδος τελεί πλέον υπό αυστηρή επιτήρηση και διαχείριση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, η διοίκηση των IRGC τόνισε ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που μετακινούνται από το Ιράν προς διεθνείς προορισμούς και αντιστρόφως.

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