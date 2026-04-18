Ο «χάρτης» πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους, για διάφορες παροχές.
- Στις 24 Απριλίου θα καταβληθεί το ποσό των 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 συνταξιούχους, που αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Μαΐου 2026.
- Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, μετά από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.
Από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται οι εξής πληρωμές:
- 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- 55.000 ευρώ σε 100 φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».