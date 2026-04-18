Ο «χάρτης» πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου

Κατά το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου θα καταβληθούν συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ σε 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ: Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους, για διάφορες παροχές.

Στις 24 Απριλίου θα καταβληθεί το ποσό των 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 συνταξιούχους, που αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Μαΐου 2026.

Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, μετά από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται οι εξής πληρωμές: 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

55.000 ευρώ σε 100 φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».