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Ο «χάρτης» πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου
Εργασιακά
11:54 - 18 Απρ 2026

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά το διάστημα 20 έως 24 Απριλίου θα καταβληθούν συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ σε 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους, για διάφορες παροχές.
  • Στις 24 Απριλίου θα καταβληθεί το ποσό των 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 συνταξιούχους, που αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Μαΐου 2026.
  • Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, μετά από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προγραμματίζονται οι εξής πληρωμές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 φορείς στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο για το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
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