Βελτιώνεται το «σκηνικό» του καιρού - Πότε αναμένεται νέα αστάθεια

Ο καιρός στη χώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, καθώς η αφρικανική σκόνη υποχωρεί και το σκηνικό αποκτά πιο ανοιξιάτικο χαρακτήρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβλούλη, η σκόνη εξακολουθεί να είναι πιο αισθητή στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα φαινόμενα. Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες έχει πλέον μετακινηθεί προς την Κύπρο, αφήνοντας πίσω του περιορισμένη αστάθεια, κυρίως έως το μεσημέρι, στην ανατολική Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με την ηλιοφάνεια να επιστρέφει έπειτα από ημέρες θολής ατμόσφαιρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της Πίνδου και στη Μακεδονία - ένα τυπικό φαινόμενο της ανοιξιάτικης αστάθειας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 7 έως 8 μποφόρ, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι αναμένεται εξασθένηση, κυρίως στα νοτιοανατολικά και στο νότιο Κρητικό πέλαγος. Στο Ιόνιο δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, με μικρή πτώση στα δυτικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν περίπου τους 25 βαθμούς στα δυτικά και τους 23 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ηλιοφάνεια και καθαρότερη ατμόσφαιρα, καθώς η σκόνη έχει σχεδόν απομακρυνθεί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα ανατολικά και θα εξασθενήσουν σταδιακά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα, με τη θερμοκρασία έως τους 21 βαθμούς.

Για τις επόμενες ημέρες, η τάση είναι βελτιωτική. Την Κυριακή θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια με περιορισμένη αστάθεια και εξασθενημένους ανέμους. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια και τοπικές μπόρες στα ορεινά, υπό την επίδραση πιο σταθερών αντικυκλωνικών συνθηκών.

Από την Τρίτη αναμένεται νέα διαταραχή που θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενισχύοντας την αστάθεια και προκαλώντας τοπικές καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βόρειου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, αναμένεται η πιο βροχερή ημέρα, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα και το Αιγαίο, με πιθανή μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, η πρόγνωση παραμένει ρευστή λόγω της ανοιξιάτικης αστάθειας και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

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