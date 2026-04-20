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Στον... αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου
Ειδήσεις
13:25 - 20 Απρ 2026

Στον... αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου

Reporter.gr Newsroom
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Αβεβαιότητα επικρατεί στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά την κατάσχεση πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν τροφοδότησε την αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το αν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς πλησιάζει το τέλος μιας διετούς κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βέβαια δηλώσει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έφταναν στο Πακιστάν τη Δευτέρα (20/4), προειδοποιώντας παράλληλα το Ιράν να κάνει μια συμφωνία ή να αντιμετωπίσει επιθέσεις που θα κατέστρεφαν όλες τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της χώρας ενδέχεται να απορρίψουν τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις, επικαλούμενοι τις «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσινγκτον.

Οι διαμάχες έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει ένα πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, την πρώτη γνωστή χρήση βίας στον αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις ήταν συχνός επισκέπτης στα κινεζικά λιμάνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών μειώθηκαν ελαφρώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 13:34
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