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Η Ελλάδα παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Βιομηχανίας Κεραμικών στο Μόναχο
Επιχειρήσεις
12:19 - 20 Απρ 2026

Η Ελλάδα παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Βιομηχανίας Κεραμικών στο Μόναχο

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Κεραμικών, ceramitec 2026, η οποία διοργανώθηκε από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου στις 24-26 Μαρτίου, με επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η ceramitec αποτέλεσε για ακόμη μία φορά διεθνές σημείο συνάντησης για έναν κλάδο με ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο. Με συνολικά 485 εκθέτες από 38 χώρες και ποσοστό διεθνών συμμετοχών που ανήλθε στο 66%, η ceramitec επιβεβαίωσε τον διεθνή της χαρακτήρα, προσελκύοντας πάνω από 11.000 επισκέπτες από περισσότερες από 70 χώρες σε συνολική έκταση 33.000 τ.μ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώρισαν ως εκθέτες οι ελληνικές εταιρείες ROKA REFRACTORY και SABO S.A., οι οποίες παρουσίασαν καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και την εξαγωγική δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, το συνεδριακό πρόγραμμα της ceramitec ανέδειξε καίρια ζητήματα όπως η απανθρακοποίηση, η ενεργειακά αποδοτική παραγωγή, η ψηφιοποίηση και η προσθετική κατασκευή, καθώς και νέες εφαρμογές σε ενέργεια, περιβαλλοντική και ιατρική τεχνολογία και κινητικότητα. Μέσα από δράσεις όπως τα «ceramitec talks» και τις ευκαιρίες δικτύωσης, ενισχύθηκε ο διάλογος μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας.

Η επόμενη ceramitec θα ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 25 – 27 Απριλίου 2028 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες αναφορικά με την ceramitec, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 018.

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