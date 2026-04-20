Βιομηχανία: Πτώση 4,6% του τζίρου τον Φεβρουάριο με «βαρίδι» την ενέργεια

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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στη χώρα, επηρεασμένος κυρίως από τη μεγάλη πτώση σχεδόν 24% στον τζίρο του ευρύτερου ενεργειακού τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (που περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια όσο και την εξωτερική αγορά) τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκε κατά 4,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι οριακής πτώσης 0,4% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τον Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε άνοδο 3,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου (Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026), ο μέσος γενικός δείκτης εμφάνισε μείωση 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όταν είχε καταγραφεί αύξηση 1,6%.

Ετήσια μεταβολή

Η ετήσια μείωση του δείκτη κατά 4,6% προήλθε από:

1. Εξέλιξη στους τομείς της βιομηχανίας:

Πτώση 4,7% στον δείκτη της μεταποίησης, με βασικούς αρνητικούς παράγοντες τους κλάδους: λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών–οπτικών προϊόντων.

Άνοδος 5,9% στον δείκτη των ορυχείων και λατομείων, κυρίως λόγω του κλάδου λοιπών εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

2. Εξέλιξη ανά αγορά:

Μείωση 6,2% στον κύκλο εργασιών της εξωτερικής αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Μείωση 2,0% στην εξωτερική αγορά της Ευρωζώνης

Διαβάστε ΕΔΩ το report της ΕΛΣΤΑΤ