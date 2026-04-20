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Νέα άνοδος πάνω από 5% για το πετρέλαιο
Εμπορεύματα
12:39 - 20 Απρ 2026

Νέα άνοδος πάνω από 5% για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Το πετρέλαιο ανεβαίνει και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχωρούν τη Δευτέρα (20/4) μετά από ένα Σαββατοκύριακο νέων αναταραχών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. 

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, αφού το Ιράν πυροβόλησε τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία και άλλαξε απότομα την πορεία του στο Στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι είναι ξανά κλειστό.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται, πάντως, να φτάσουν στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα, αν και η Τεχεράνη έχει εκφράσει αμφιβολίες για τη συμμετοχή της. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στις ιρανικές υποδομές εάν η χώρα δεν καταλήξει σε συμφωνία.

Οι τελευταίες εντάσεις αναμένεται μετριάζουν μέρος της αισιοδοξίας που σάρωσε τις αγορές την περασμένη εβδομάδα, η οποία κορυφώθηκε την Παρασκευή όταν το Ιράν δήλωσε ότι το Ορμούζ ήταν «εντελώς ανοιχτό».

Σε μια αντιστροφή από την περασμένη εβδομάδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν περισσότερο από 5% το πρωί της Δευτέρας (20/4) και διαπραγματεύονται πάνω από 95 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ υποχωρούν περισσότερο από 0,6% το καθένα.

Βέβαια, στις ΗΠΑ ο S&P 500 κινείται στον αστερισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις από κορυφαίες εταιρείες, όπως η Tesla, η Boeing, η Intel και η Lockheed Martin.

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