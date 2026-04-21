Ιράν: Όγδοη εκτέλεση διαδηλωτή για τις διαμαρτυρίες στις αρχές του 2026

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για εμπρησμό ενός μεγάλου τζαμιού στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το δικαστικό σώμα.

Ο Αμίρ Αλί Μιργαφάρι κατηγορήθηκε για εμπρησμό του Μεγάλου Τζαμιού Γκολχάκ και επίσης για συνεργασία με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Mizan της δικαστικής εξουσίας.

Πρόκειται για το όγδοο άτομο που απαγχονίζεται για τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την Ισλαμική Δημοκρατία ότι χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή για να ενσταλάξει φόβο στην κοινωνία και ότι εντείνει τις εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων στο πλαίσιο του πολέμου κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Συνδέοντας αβάσιμα τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει τη στρατηγική της να παρουσιάζει τις εγχώριες πολιτικές αναταραχές ως ξένη κατασκοπεία για να επιταχύνει την εκτέλεση διαδηλωτών», αναφέρει η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα με έδρα τη Νορβηγία.