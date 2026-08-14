Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (14/8) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και για τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της διασφάλισης της ναυτικής ασφάλειας, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν, παράλληλα, τις θέσεις των δύο χωρών σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους, διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση της επικοινωνίας μέσω των νέων πρεσβευτών των δύο χωρών.